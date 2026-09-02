Формируют новую конфигурацию транспортных связей между Азией и Европой – Токаев о проекте «Пояс и путь» и Средний коридоре

Развитие транспорта и логистики стало одним из стратегических направлений сотрудничества Казахстана и Китая. Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству «Синьхуа» рассказал, какую роль в этом взаимодействии должен сыграть Средний коридор.

Глава государства отметил географическое положение Казахстана между Востоком и Западом и подчеркнул, что страна вместе с китайскими партнерами работает над превращением этого преимущества в современную транспортно-логистическую инфраструктуру евразийского масштаба.

«Вместе с нашими китайскими партнерами мы превращаем это географическое преимущество в современную транспортно-логистическую инфраструктуру евразийского масштаба. Развитие мегапроекта "Один пояс, один путь", продвижение Транскаспийского международного транспортного маршрута, строительство новых железнодорожных линий, расширение сухих портов и логистических терминалов, модернизация приграничной инфраструктуры формируют совершенно новую конфигурацию транспортных связей между Азией и Европой», – заявил Президент.

Одним из приоритетов Токаев назвал развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута — Среднего коридора, который приобретает все большее значение в грузовом сообщении между Китаем и Европой.

При этом речь идет не только о строительстве железных дорог и терминалов. Казахстан намерен сокращать административные и технологические барьеры при перевозке грузов.

«Наша общая задача – сделать этот маршрут максимально конкурентоспособным. Поэтому мы уделяем особое внимание внедрению системы "умной таможни", цифровизации документооборота, взаимной интеграции информационных систем и автоматизации пограничных процедур», – сказал Глава государства.

Транспортное сотрудничество Казахстана и Китая постепенно переходит от развития отдельных маршрутов к созданию связанной инфраструктуры между Азией и Европой, где наряду с физическими объектами все большую роль играют цифровизация и скорость прохождения границ.