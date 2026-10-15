Обяжут ли казахстанцев заменить старые счетчики воды

Внедрение умных водосчетчиков не потребует одновременной замены всех действующих приборов. Кто будет оплачивать установку нового оборудования, на брифинге в Службе центральных коммуникаций разъяснил председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС Бакытжан Жунисбеков, передает BAQ.KZ.

«Если установленный прибор учета исправен, прошел соответствующую поверку и срок его службы, предусмотренный заводом-изготовителем, не истек, необходимости в его досрочной замене нет», - сказал Бакытжан Жунисбеков.

Он уточнил, что межповерочный интервал и срок службы прибора — разные понятия. Поверка позволяет подтвердить точность показаний, однако не продлевает срок эксплуатации, установленный производителем.

Порядок оплаты замены зависит от того, кому принадлежит счетчик и по какой причине его меняют.

«В случае выхода из строя индивидуального прибора либо истечения срока его службы расходы на замену несет его собственник. При этом замена счетчиков в рамках мероприятий поставщика услуг или программ модернизации финансируется организацией», - пояснил спикер.

Главным преимуществом умных приборов для жителей станет дистанционная передача данных. Показания будут поступать автоматически, поэтому потребителям не придётся ежемесячно передавать их самостоятельно.