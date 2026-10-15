Обяжут ли казахстанцев заменить старые счетчики воды
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Внедрение умных водосчетчиков не потребует одновременной замены всех действующих приборов. Кто будет оплачивать установку нового оборудования, на брифинге в Службе центральных коммуникаций разъяснил председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС Бакытжан Жунисбеков, передает BAQ.KZ.
«Если установленный прибор учета исправен, прошел соответствующую поверку и срок его службы, предусмотренный заводом-изготовителем, не истек, необходимости в его досрочной замене нет», - сказал Бакытжан Жунисбеков.
Он уточнил, что межповерочный интервал и срок службы прибора — разные понятия. Поверка позволяет подтвердить точность показаний, однако не продлевает срок эксплуатации, установленный производителем.
Порядок оплаты замены зависит от того, кому принадлежит счетчик и по какой причине его меняют.
«В случае выхода из строя индивидуального прибора либо истечения срока его службы расходы на замену несет его собственник. При этом замена счетчиков в рамках мероприятий поставщика услуг или программ модернизации финансируется организацией», - пояснил спикер.
Главным преимуществом умных приборов для жителей станет дистанционная передача данных. Показания будут поступать автоматически, поэтому потребителям не придётся ежемесячно передавать их самостоятельно.
Самое читаемое
- Вода и отопление подорожали: сколько казахстанцы тратят на коммунальные услуги?
- В Экибастузе строят долину дата-центров: первую очередь запустят до лета 2027 года
- Стрельба и нападение в Алматинской области: полиция задержала участников конфликта
- Жумангарин пообещал не сокращать поддержку бизнеса
- Студенты из Астаны научили ИИ оценивать риск отторжения пересаженных органов