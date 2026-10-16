Объём строительных работ в Казахстане превысил 7,8 трлн тенге

В Казахстане за январь–сентябрь 2026 года объём строительных работ достиг 7,8 трлн тенге. Это на 11,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным статистики, рост связан прежде всего с увеличением объёма работ по строительству и ремонту сооружений — на 14,7%.

Основную долю строительного рынка занимают частные компании. На них пришлось 89% всех выполненных работ. Доля иностранных организаций составила 10,3%, государственных — 0,7%.

Доля иностранных организаций составила 10,3%, государственных — 0,7%.

Какие объекты строят чаще всего?

Наибольшая доля строительных работ за отчётный период пришлась на следующие направления:

строительство автомобильных и железных дорог, а также метро — 25%;

строительство нежилых зданий — 21,5%;

строительство жилых зданий — 12,6%.

Рост объёма строительных работ зафиксирован в 17 регионах Казахстана.

Регионы - лидеры

Значительный рост отмечен в области Ұлытау (в 2,4 раз), в Кызылординской (на 31,5%) области, в городе Шымкент (на 25,4%), в Атырауской (на 22,2%), Павлодарской (на 18,8%) областях, в городе Алматы (на 18,1%), в Туркестанской (на 17%), Восточно-Казахстанской (на 15,2%), Актюбинской (на 12,3%), Абай (на 11,5%), Алматинской (на 11%) областях и в городе Астана (на 11,1%).

В январе-сентябре 2026 года общая площадь введенных в эксплуатацию новых объектов составила 16 348,9 тыс. кв. м. Площадь введенного в эксплуатацию жилья увеличилась на 2,7% по сравнению с январем-сентябрем 2025 года и составила 13 197,7 тыс. кв. м, из них 8 561,5 тыс. кв. м приходится на многоквартирные дома и 4 592,2 тыс. кв. м - на индивидуальные дома.