Объём строительных работ в Казахстане превысил 7,8 трлн тенге
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В Казахстане за январь–сентябрь 2026 года объём строительных работ достиг 7,8 трлн тенге. Это на 11,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным статистики, рост связан прежде всего с увеличением объёма работ по строительству и ремонту сооружений — на 14,7%.
Основную долю строительного рынка занимают частные компании. На них пришлось 89% всех выполненных работ. Доля иностранных организаций составила 10,3%, государственных — 0,7%.
Какие объекты строят чаще всего?
Наибольшая доля строительных работ за отчётный период пришлась на следующие направления:
- строительство автомобильных и железных дорог, а также метро — 25%;
- строительство нежилых зданий — 21,5%;
- строительство жилых зданий — 12,6%.
Рост объёма строительных работ зафиксирован в 17 регионах Казахстана.
Регионы - лидеры
Значительный рост отмечен в области Ұлытау (в 2,4 раз), в Кызылординской (на 31,5%) области, в городе Шымкент (на 25,4%), в Атырауской (на 22,2%), Павлодарской (на 18,8%) областях, в городе Алматы (на 18,1%), в Туркестанской (на 17%), Восточно-Казахстанской (на 15,2%), Актюбинской (на 12,3%), Абай (на 11,5%), Алматинской (на 11%) областях и в городе Астана (на 11,1%).
В январе-сентябре 2026 года общая площадь введенных в эксплуатацию новых объектов составила 16 348,9 тыс. кв. м. Площадь введенного в эксплуатацию жилья увеличилась на 2,7% по сравнению с январем-сентябрем 2025 года и составила 13 197,7 тыс. кв. м, из них 8 561,5 тыс. кв. м приходится на многоквартирные дома и 4 592,2 тыс. кв. м - на индивидуальные дома.
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