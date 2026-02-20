Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата по вопросам реализации достигнутых главами государств договоренностей в рамках формата «С5+1» между странами Центральной Азии и США, передает BAQ.KZ.

Участие в работе Совета приняли представители дипломатического корпуса, в том числе вновь назначенная посол США в РК Джули М. Стаффт, а также международных компаний, делового сообщества и руководства госорганов РК.

Обращаясь к участникам заседания, Премьер-министр подчеркнул важность проводимой в Казахстане конституционной реформы.

– Казахстан проходит важный политический этап. 15 марта на общенародном референдуме граждане проголосуют по проекту новой Конституции. Фундаментальный документ в полной мере отражает масштабные политические реформы, инициированные Президентом Касым-Жомартом Токаевым и направленные на построение Справедливого и Сильного Казахстана. Ключевым приоритетом для нас является повышение доходов граждан и улучшение качества жизни за счет обеспечения устойчивого экономического роста. Для достижения этой цели мы реализуем комплекс мер, направленных на полномасштабный запуск нового инвестиционного цикла, — отметил Олжас Бектенов.

Кроме того, подчеркнута важность проведенного 19 февраля т.г. заседания Совета мира в Вашингтоне.

– Вчера Глава государства принял участие в первом заседании Совета мира и выразил поддержку инициативе Президента США Дональда Трампа, направленной на стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке. Казахстан заинтересован в участии в процессах восстановления Газы. Устойчивое развитие отношений с Соединенными Штатами остается одним из ключевых направлений внешней политики Казахстана, — подчеркнул Премьер-министр.

– Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева в Вашингтоне на глобальной арене было впечатляющим. Ожидаем дальнейшего расширения наших двусторонних отношений, которые уже находятся на высоком уровне. Наше коммерческое сотрудничество достигло рекордных показателей в 2025 году. Только в 4 квартале 2025 года объем сделок между казахстанскими и американскими компаниями достиг $17 млрд. Результаты отражают наше общее видение и экономический рост обеих стран, который приносит пользу гражданам наших государств и одновременно укрепляет взаимоотношения, — сказала посол США в Казахстане Джули М. Стаффт.

Фото: Правительство РК

На заседании внимание уделено вопросам расширения сотрудничества с иностранными инвесторами, привлечения долгосрочного капитала, технологий и лучших международных практик, формирования прозрачной и предсказуемой среды для бизнеса.

Представители компаний-инвесторов отметили позитивную динамику инвестиционного взаимодействия и важность предсказуемой регуляторной среды в рамках налоговой реформы. Акцент сделан на развитии инфраструктуры, цифровизации, локализации производства, внедрении передовых технологий и формировании долгосрочных партнерств, направленных на устойчивый экономический рост.

Председатель Правления АО «Ситибанк Казахстан» Сауле Жакаева сообщила, что в продолжение договоренностей, достигнутых на полях «С5+1», привлечено финансирование под гарантии US EXIM для модернизации железнодорожной, авиационной и аэронавигационной инфраструктуры без дополнительной нагрузки на бюджет, что повысит технологический уровень и транзитный потенциал страны.

Главный операционный директор Eurasia Group Kazakhstan Сергей Глокке рассказал о проводимой при поддержке Правительства локализации производства техники John Deere в Казахстане, расширении сервисной инфраструктуры и планах по углублению кооперации в АПК. В частности, на заводе в Туркестанской области планируется расширение линейки выпускаемой сельскохозяйственной техники и оборудования для овощеводства. В целях наращивания компетенций казахстанские специалисты повышают квалификацию на предприятиях John Deere в США. Объявленный в прошлом году Главой государства Год рабочих профессий в РК позволил придать дополнительный импульс развитию профессиональных компетенций и укреплению кадрового потенциала. Подготовка кадров и повышение квалификации остается приоритетом для ведущих отраслей экономики, в том числе сельского хозяйства.

Вице-президент по полевым сервисам и управлению техническим обслуживанием в странах СНГ и Монголии Wabtec Corporation Гайни Дуйсенова проинформировала о планах по расширению производства с внедрением цифровых технологий на предприятиях. Казахстан является вторым по величине производственным партнером американского холдинга Wabtec в регионе. За годы сотрудничества в РК выпущено свыше 700 локомотивов, производственная мощность предприятия составляет 100 единиц ж/д техники в год. В рамках партнерства с КТЖ планируется дальнейшее наращивание выпуска локомотивов и дизельных двигателей. С учетом проводимой в РК масштабной работы по развитию железнодорожной инфраструктуры, устранению «узких мест» обновление локомотивного парка и расширение производственных мощностей даст импульс транзитному потенциалу и пропускной способности страны.

Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов отметил, что подписанные в рамках форума «С5+1» соглашения с OpenAI и NVIDIA открывают для Казахстана принципиально новые возможности в сфере образования и развития искусственного интеллекта. По его словам, реализация этих инициатив предполагает системную подготовку кадров для цифровой экономики и может опираться на формирование современной вычислительной инфраструктуры, в том числе в рамках проекта «Долина ЦОДов» в Павлодарской области.

Партнер налоговой практики Deloitte Kazakhstan Елдос Сыздыков положительно оценил принятые изменения в рамках проводимой в РК налоговой реформы, отметив, что временная отмена пени за несвоевременный возврат НДС и совершенствование процедур администрирования носят сбалансированный характер, а новые нормы направлены на повышение прозрачности и укрепление деловой среды. В целом, пересмотр параметров специальных налоговых режимов направлен прежде всего на устранение дисбалансов и формирование справедливой системы налогообложения.

По поднятым вопросам с комментариями выступили руководители министерств финансов и иностранных дел.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества с международными партнерами и созданию благоприятного инвестиционного климата. В рамках формирования глобальных технологических цепочек Правительство сосредоточено на привлечении к сотрудничеству международных технологических компаний и создании инфраструктуры для реализации прорывных цифровых проектов. Ответственным госорганам поручено совместно с Американской торговой палатой учесть озвученные инициативы и рекомендации бизнеса в предстоящей работе.