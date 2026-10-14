Олжас Нуралдинов: новые требования не должны сдерживать развитие электрозарядной инфраструктуры

Депутат Курултая Олжас Нуралдинов поднял вопрос о дополнительных расходах бизнеса в связи с введением новых требований к метрологическому контролю электрозарядных станций.

С 1 декабря владельцы зарядных станций должны будут соблюдать новые требования, предусмотренные приказом Министерства торговли и интеграции от 25 сентября № 272-НҚ. Помимо учёта объёма переданной электроэнергии, регулирование распространяется на напряжение, силу тока и время зарядки.

По информации участников рынка, испытания и утверждение одного типа или партии оборудования могут обходиться примерно в 2 млн теңге. При этом, как отмечено в депутатском запросе, порядок практического применения новых требований и соответствующие методики пока остаются неясными.

Олжас Нуралдинов подчеркнул, что дополнительные затраты могут привести к росту стоимости услуг и замедлить развитие зарядной инфраструктуры, особенно в регионах и вдоль автомобильных трасс.

Депутат также отметил, что мощность зарядки зависит не только от станции, но и от технических характеристик электромобиля, температуры и состояния аккумулятора.

Партия «Ақ жол» призвала Министерство торговли и интеграции пересмотреть необходимость контроля напряжения, силы тока и времени зарядки, сосредоточив внимание прежде всего на достоверном учёте фактически переданной электроэнергии. Кроме того, предлагается до вступления новых требований в силу утвердить единую методику их применения и представить экономическое обоснование целесообразности регулирования.