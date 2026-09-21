Омега-3, Омега-6 и вкус масла: в Казахстане разработали новый спред
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Казахстанские ученые разработали сливочно-растительный спред с заданным соотношением Омега-3 и Омега-6. Продукт получил название «W-баланс» и уже подготовлен к промышленному производству, передает BAQ.KZ.
Разработкой занимались специалисты Казахского научно-исследовательского института перерабатывающей и пищевой промышленности.
В основе спреда молочный жир, рапсовое и льняное масла. Их пропорции подобрали так, чтобы соотношение полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6 составляло 1 к 5.
При этом ученые постарались сохранить вкус, консистенцию и другие свойства, характерные для сливочного масла.
Жирность «W-баланса» составляет 72,5%. По данным проведенных исследований, усвояемость продукта достигает 97-98%. В разработке снижено содержание насыщенных жиров и холестерина.
Спред остается пластичным и легко намазывается при температуре от 10 до 30 градусов.
Рецептуру проверяли в лаборатории
Перед получением итогового состава специалисты испытали разные рецептуры, режимы смешивания и кристаллизации. Жирнокислотный состав изучали при помощи хроматографических исследований.
Для производства предусмотрено казахстанское сырье. Речь идет о молочном жире, рапсовом и льняном маслах.
Технологию можно адаптировать под уже работающие линии предприятий масложировой отрасли. Технологическая документация подготовлена, результат научной работы оформлен.
Разработка соответствует требованиям ГОСТ 34178-2017 и технического регламента Таможенного союза 021/2011.
Производители смогут получить документацию для запуска продукта на своих предприятиях.
Авторы разработки рассматривают «W-баланс» как основу для функционального и диетического питания, в том числе продукции для санаториев, лечебно-профилактического питания и сегмента Healthy Food.
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