Омега-3, Омега-6 и вкус масла: в Казахстане разработали новый спред

Казахстанские ученые разработали сливочно-растительный спред с заданным соотношением Омега-3 и Омега-6. Продукт получил название «W-баланс» и уже подготовлен к промышленному производству, передает BAQ.KZ.

Разработкой занимались специалисты Казахского научно-исследовательского института перерабатывающей и пищевой промышленности.

В основе спреда молочный жир, рапсовое и льняное масла. Их пропорции подобрали так, чтобы соотношение полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6 составляло 1 к 5.

При этом ученые постарались сохранить вкус, консистенцию и другие свойства, характерные для сливочного масла.

Жирность «W-баланса» составляет 72,5%. По данным проведенных исследований, усвояемость продукта достигает 97-98%. В разработке снижено содержание насыщенных жиров и холестерина.

Спред остается пластичным и легко намазывается при температуре от 10 до 30 градусов.

Рецептуру проверяли в лаборатории

Перед получением итогового состава специалисты испытали разные рецептуры, режимы смешивания и кристаллизации. Жирнокислотный состав изучали при помощи хроматографических исследований.

Для производства предусмотрено казахстанское сырье. Речь идет о молочном жире, рапсовом и льняном маслах.

Технологию можно адаптировать под уже работающие линии предприятий масложировой отрасли. Технологическая документация подготовлена, результат научной работы оформлен.

Разработка соответствует требованиям ГОСТ 34178-2017 и технического регламента Таможенного союза 021/2011.

Производители смогут получить документацию для запуска продукта на своих предприятиях.

Авторы разработки рассматривают «W-баланс» как основу для функционального и диетического питания, в том числе продукции для санаториев, лечебно-профилактического питания и сегмента Healthy Food.