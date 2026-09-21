Опубликован анонс выступлений казастанских спортсменов на Азиаде-2026
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Сборная Казахстана уверенно продолжает свои выступления на XX летних Азиатских играх, которые прямо сейчас проходят в японском регионе Айти–Нагоя.
Какие соревнования можно посмотеть завтра, 22 сентября
Вид спорта: Велоспорт на шоссе, женщины. Групповая гонка, финал
Кто: Рината Султанова, Виолетта Казакова, Елизавета Склярова
Во сколько: 05:00
Вид спорта: Е-спорт. eFootball, групповой этап
Кто: Казахстан – Малайзия
Во сколько: 05:00
Вид спорта: Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка, 10 метров, смешанная команда
Кто: Ислам Сатпаев, Александра Ле
Во сколько: 05:45 – квалификация, 07:55 – финал
Вид спорта: Стендовая стрельба. Скит, мужчины и женщины. Второй день квалификации
Кто: Александр Мухамедиев, Артём Седельников, Давид Почивалов; Зоя Пискун, Асем Орынбай, Адель Садакбаева
Во сколько: 06:00
Вид спорта: Настольный теннис, женщины. Командные соревнования
Кто: Казахстан – Узбекистан
Во сколько: 06:00
Вид спорта: Баскетбол 5х5, женщины. Групповой этап
Кто: Казахстан – Гонконг
Во сколько: 06:00
Вид спорта: Фехтование. Рапира, мужчины. Индивидуальные соревнования
Кто: Галим Нурумов, Тимофей Семенов
Во сколько: 06:00 – квалификация; возможные 1/16 финала – 09:30, 1/8 финала – 10:30, четвертьфинал – 11:30, полуфинал – 13:20, финал – 14:40
Вид спорта: Волейбол, женщины. Матч за 7-8 место
Кто: Казахстан – Вьетнам
Во сколько: 06:00
Вид спорта: Плавание, женщины. 100 метров вольным стилем, квалификация
Кто: София Абубакирова, Софья Сподаренко
Во сколько: 06:09
Вид спорта: Плавание, женщины. 200 метров на спине, квалификация
Кто: Ксения Игнатова
Во сколько: 06:38
Вид спорта: Пляжный волейбол, мужчины. Групповой этап
Кто: Кирилл Гурин / Сергей Богату
Во сколько: 07:00
Вид спорта: Плавание, мужчины. Эстафета 4×100 метров комплексным стилем, квалификация
Кто: Айбат Мырзамуратов, Александр Румынский, Максим Сказобцов, Адильбек Мусин
Во сколько: 07:29
Финальная сессия: с 13:00
Вид спорта: Фехтование. Шпага, женщины. Индивидуальные соревнования
Кто: Владислава Андреева, Ирина Бакалдина
Во сколько: 07:45 – квалификация; возможные 1/16 финала – 09:50, 1/8 финала – 10:50, четвертьфинал – 11:30, полуфинал – 14:00, финал – 15:00
Вид спорта: Настольный теннис, мужские командные соревнования. Плей-офф
Кто: Казахстан – Бахрейн
Во сколько: 08:30
Вид спорта: Каратэ. Кумитэ до 55 кг, женщины
Кто: Белла Самашева
Во сколько: 08:50 – четвертьфинал; возможные полуфинал – 09:15, утешительный бой – 09:45, поединок за бронзу – 10:05
Вид спорта: Пляжный волейбол, мужчины. Групповой этап
Кто: Дмитрий Яковлев / Абдулмажид Мохаммад
Во сколько: 09:00
Вид спорта: Гандбол, женщины
Кто: Казахстан – Вьетнам
Во сколько: 09:30
Вид спорта: Спортивная гимнастика, женщины. Квалификация на отдельных снарядах, финал многоборья
Кто: Амели Мукушева, Дарья Ясинская, Амина Халимарден, Радмила Тарасова, Эвелина Ежова
Во сколько: 10:00
Вид спорта: Водное поло, женщины. Круговая система
Кто: Казахстан – Таиланд
Во сколько: 10:30
Вид спорта: ММА. Traditional, до 77 кг, мужчины. Финал
Кто: Еркингали Буркуталин
Во сколько: 10:34
Вид спорта: Каратэ. Кумитэ до 75 кг, мужчины
Кто: Нурканат Ажиканов
Во сколько: 10:40 – четвертьфинал; возможные полуфинал – 11:05, утешительный бой – 11:15, поединок за бронзу – 11:30
Вид спорта: Гандбол, мужчины. Групповой этап
Кто: Казахстан – Кувейт
Во сколько: 11:00
Вид спорта: Настольный теннис. Смешанный парный разряд, 1/64 финала
Кто: Кирилл Герассименко / Зауреш Акашева
Во сколько: 11:10
Вид спорта: ММА. Modern, до 71 кг, мужчины. Финал
Кто: Кадырбек Шынбаев
Во сколько: 12:04
Вид спорта: Е-спорт. eFootball, групповой этап
Кто: Казахстан – Таджикистан
Во сколько: 13:30
Вид спорта: Баскетбол 3х3, женщины. Групповой этап
Кто: Казахстан – Китай
Во сколько: 13:40
Вид спорта: Ушу. Саньда, четвертьфиналы
Кто: Аян Турсын, до 52 кг; Алижан Аблагатов, до 70 кг; Абдурашид Абдуллаев, до 75 кг
Во сколько: 14:00
Вид спорта: Е-спорт. Gran Turismo 7, квалификация
Кто: Нурсултан Сутемгенов
Во сколько: 14:30
Вид спорта: Баскетбол 3х3, женщины. Групповой этап
Кто: Казахстан – Шри-Ланка
Во сколько: 15:45
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