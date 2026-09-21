Опубликован анонс выступлений казастанских спортсменов на Азиаде-2026

Сборная Казахстана уверенно продолжает свои выступления на XX летних Азиатских играх, которые прямо сейчас проходят в японском регионе Айти–Нагоя.

Какие соревнования можно посмотеть завтра, 22 сентября

Вид спорта: Велоспорт на шоссе, женщины. Групповая гонка, финал

Кто: Рината Султанова, Виолетта Казакова, Елизавета Склярова

Во сколько: 05:00



Вид спорта: Е-спорт. eFootball, групповой этап

Кто: Казахстан – Малайзия

Во сколько: 05:00



Вид спорта: Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка, 10 метров, смешанная команда

Кто: Ислам Сатпаев, Александра Ле

Во сколько: 05:45 – квалификация, 07:55 – финал



Вид спорта: Стендовая стрельба. Скит, мужчины и женщины. Второй день квалификации

Кто: Александр Мухамедиев, Артём Седельников, Давид Почивалов; Зоя Пискун, Асем Орынбай, Адель Садакбаева

Во сколько: 06:00



Вид спорта: Настольный теннис, женщины. Командные соревнования

Кто: Казахстан – Узбекистан

Во сколько: 06:00



Вид спорта: Баскетбол 5х5, женщины. Групповой этап

Кто: Казахстан – Гонконг

Во сколько: 06:00



Вид спорта: Фехтование. Рапира, мужчины. Индивидуальные соревнования

Кто: Галим Нурумов, Тимофей Семенов

Во сколько: 06:00 – квалификация; возможные 1/16 финала – 09:30, 1/8 финала – 10:30, четвертьфинал – 11:30, полуфинал – 13:20, финал – 14:40



Вид спорта: Волейбол, женщины. Матч за 7-8 место

Кто: Казахстан – Вьетнам

Во сколько: 06:00



Вид спорта: Плавание, женщины. 100 метров вольным стилем, квалификация

Кто: София Абубакирова, Софья Сподаренко

Во сколько: 06:09



Вид спорта: Плавание, женщины. 200 метров на спине, квалификация

Кто: Ксения Игнатова

Во сколько: 06:38



Вид спорта: Пляжный волейбол, мужчины. Групповой этап

Кто: Кирилл Гурин / Сергей Богату

Во сколько: 07:00



Вид спорта: Плавание, мужчины. Эстафета 4×100 метров комплексным стилем, квалификация

Кто: Айбат Мырзамуратов, Александр Румынский, Максим Сказобцов, Адильбек Мусин

Во сколько: 07:29



Финальная сессия: с 13:00



Вид спорта: Фехтование. Шпага, женщины. Индивидуальные соревнования

Кто: Владислава Андреева, Ирина Бакалдина

Во сколько: 07:45 – квалификация; возможные 1/16 финала – 09:50, 1/8 финала – 10:50, четвертьфинал – 11:30, полуфинал – 14:00, финал – 15:00



Вид спорта: Настольный теннис, мужские командные соревнования. Плей-офф

Кто: Казахстан – Бахрейн

Во сколько: 08:30



Вид спорта: Каратэ. Кумитэ до 55 кг, женщины

Кто: Белла Самашева

Во сколько: 08:50 – четвертьфинал; возможные полуфинал – 09:15, утешительный бой – 09:45, поединок за бронзу – 10:05



Вид спорта: Пляжный волейбол, мужчины. Групповой этап

Кто: Дмитрий Яковлев / Абдулмажид Мохаммад

Во сколько: 09:00



Вид спорта: Гандбол, женщины

Кто: Казахстан – Вьетнам

Во сколько: 09:30



Вид спорта: Спортивная гимнастика, женщины. Квалификация на отдельных снарядах, финал многоборья

Кто: Амели Мукушева, Дарья Ясинская, Амина Халимарден, Радмила Тарасова, Эвелина Ежова

Во сколько: 10:00



Вид спорта: Водное поло, женщины. Круговая система

Кто: Казахстан – Таиланд

Во сколько: 10:30



Вид спорта: ММА. Traditional, до 77 кг, мужчины. Финал

Кто: Еркингали Буркуталин

Во сколько: 10:34



Вид спорта: Каратэ. Кумитэ до 75 кг, мужчины

Кто: Нурканат Ажиканов

Во сколько: 10:40 – четвертьфинал; возможные полуфинал – 11:05, утешительный бой – 11:15, поединок за бронзу – 11:30



Вид спорта: Гандбол, мужчины. Групповой этап

Кто: Казахстан – Кувейт

Во сколько: 11:00



Вид спорта: Настольный теннис. Смешанный парный разряд, 1/64 финала

Кто: Кирилл Герассименко / Зауреш Акашева

Во сколько: 11:10



Вид спорта: ММА. Modern, до 71 кг, мужчины. Финал

Кто: Кадырбек Шынбаев

Во сколько: 12:04



Вид спорта: Е-спорт. eFootball, групповой этап

Кто: Казахстан – Таджикистан

Во сколько: 13:30



Вид спорта: Баскетбол 3х3, женщины. Групповой этап

Кто: Казахстан – Китай

Во сколько: 13:40



Вид спорта: Ушу. Саньда, четвертьфиналы

Кто: Аян Турсын, до 52 кг; Алижан Аблагатов, до 70 кг; Абдурашид Абдуллаев, до 75 кг

Во сколько: 14:00



Вид спорта: Е-спорт. Gran Turismo 7, квалификация

Кто: Нурсултан Сутемгенов

Во сколько: 14:30



Вид спорта: Баскетбол 3х3, женщины. Групповой этап

Кто: Казахстан – Шри-Ланка

Во сколько: 15:45