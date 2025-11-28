Международная платформа OPSI опубликовала опыт Казахстана по внедрению e-Qyzmet – интегрированной информационной системы управления персоналом. Это является важным признанием успешности цифровой трансформации кадровых процессов в государственном секторе Казахстана, передаёт BAQ.KZ.

Система e-Qyzmet – ключевой элемент цифровой модернизации государственного управления и важный инструмент реализации национальной кадровой политики. Она обеспечивает полную автоматизацию HR-процессов, централизует кадровые данные, устраняет бюрократические барьеры и минимизирует риски субъективных решений, обеспечивая меритократичные процедуры найма, оценки эффективности и продвижения по службе.

Платформа охватывает более 400 управленческих процессов и HR-процедур всех государственных органов. Благодаря цифровизации процессов отбора и сокращению административных препятствий, e-Qyzmet усилила открытость и доступность кадровой системы, способствуя формированию профессиональной и устойчивой государственной службы.

"Публикация материала о системе e-Qyzmet на платформе OPSI является международным подтверждением прогресса Казахстана в цифровизации и развитии HR-потенциала. Это показывает, что наш опыт представляет интерес не только внутри страны, но и на глобальном уровне. Такой подход соответствует установкам Главы государства о необходимости становиться нацией, которая не только учится, но и у которой учатся другие", – отмечает Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазықбай.

По его словам, обновление системы e-Qyzmet в 2022-2023 гг. и внедрение цифрового отбора привели к заметному росту конкуренции между кандидатами: в среднем 5,5 человека претендует на одно вакантное место, что более чем в три раза превышает показатель традиционной системы.

Следует отметить, что международное признание достижений страны в сфере цифровизации также позволит укрепить позиции Казахстана в мировых экспертных диалогах и инициативах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).