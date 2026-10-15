Председатель Халық Кеңесі обсудил с общественностью Уральска поддержку молодежи и гражданское единство

14 октября в Уральске в рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область Председатель Қазақстан Халық Кеңесі Ерлан Кошанов встретился с представителями этнокультурных объединений, неправительственных организаций, общественных советов и молодежных организаций. Главными темами встречи стали развитие диалога между государством и обществом, поддержка молодежи и укрепление гражданского единства.

Открывая встречу, Ерлан Кошанов подчеркнул, что работу Совета принципиально с самого начала строить на открытом диалоге, доверии и совместном поиске решений. Он отметил, что создание Халық Кеңесі стало частью конституционных преобразований, инициированных Главой государства, которые направлены на расширение участия граждан в жизни страны и укрепление взаимодействия общества и государства.

«Глава государства поставил перед нами задачу создать действенный механизм взаимодействия государства и общества, при котором голос каждого гражданина будет услышан, а общественные инициативы смогут влиять на принятие решений. Халық Кеңесі призван стать площадкой для открытого обсуждения проблем страны, рассмотрения предложений граждан и выработки конкретных решений. Наша задача – воплотить этот подход в практическую работу - наладить постоянную обратную связь с регионами, объединить усилия общественных институтов и обеспечить результативное решение вопросов, волнующих людей», отметил Ерлан Кошанов.

Как будет работать Совет

Председатель Халық Кеңесі подчеркнул, что новый институт обладает особым конституционным статусом и правом законодательной инициативы, а это возлагает на него высокую ответственность. Работа Совета организована по трем основным направлениям, это межэтнические отношения, гражданское общество и регионы. При этом деятельность Халық Кеңесі не будет ограничиваться работой его комитетов и 126 членов.

«За каждым из вас стоят люди, трудовые коллективы, профессиональные сообщества и общественные объединения. Поэтому мы открыты к сотрудничеству со всеми, кто готов участвовать в нашей работе, предлагать решения и реализовывать полезные для общества инициативы», подчеркнул он.

Среди приоритетов Совета укрепление межэтнического согласия и развитие общественных инициатив. Ерлан Кошанов отметил, что опыт этнокультурных объединений нужно сохранить, а работу Домов дружбы, советов аксакалов и матерей, молодежных объединений и медиаторов продолжить. Халық Кеңесі намерен объединить усилия этих институтов и расширить их участие в решении актуальных вопросов общественной жизни.

Голос регионов

Отдельное внимание уделили системной работе с регионами. Представители общественных советов и общественных организаций получили возможность поднимать актуальные вопросы местного значения на общенациональном уровне. При этом принципиально не ограничиваться сбором предложений, а создавать действенные механизмы их рассмотрения и реализации.

Сегодня в Казахстане работают больше 200 общественных советов, в которых около 3,5 тыс. человек. По словам Ерлана Кошанова, это значительный общественный ресурс, потенциал которого нужно раскрыть в полной мере.

Председатель Халық Кеңесі отметил, что жители регионов лучше всех знают проблемы своих городов и сел, и нередко самые действенные решения рождаются на местах. Поэтому задача Совета не оставлять этот опыт в пределах одной области, а превращать лучшие инициативы в общее достояние страны.

Чтобы взаимодействие стало эффективнее, планируется развивать обмен успешными практиками между регионами, выстраивать системный подход к общим проблемам и создать единую информационную систему обратной связи. Это позволит наладить устойчивую связь между региональными общественными институтами и Халық Кеңесі и увидеть системную картину проблем, которые требуют внимания и совместных решений.

Поддержка молодежи

Еще одной темой встречи стала поддержка молодежи и расширение ее участия в принятии решений. Среди самых актуальных вопросов назвали доступ к качественному образованию, трудоустройство, развитие предпринимательства и жилищные проблемы. Особенно остро они стоят для молодых людей в регионах.

Как действенный инструмент содействия занятости отметили проект JOLTAP, который реализуется в Астане по поручению Главы государства. За время работы проекта профессиональные навыки получили 22 тыс. человек. Шесть из десяти участников нашли постоянную работу, еще около 2 тыс. открыли собственное дело.

На первой сессии Халық Кеңесі Глава государства поручил распространить этот опыт на все регионы страны. Сейчас прорабатываются вопросы дальнейшего масштабирования проекта и расширения его возможностей для профессионального обучения, трудоустройства и развития предпринимательства.

НПО и культура чтения

Еще один приоритет связан с неправительственным сектором. В стране зарегистрировано больше 23 тыс. неправительственных организаций, многие из них вносят существенный вклад в решение социальных проблем и поддержку граждан. При этом, как подчеркнул Председатель Халық Кеңесі, нужно объективно оценить состояние гражданского сектора, определить существующие барьеры и выработать практические решения.

Представителей неправительственных организаций пригласили к участию в работе профильных комитетов и экспертных групп Халық Кеңесі. Особое значение будет иметь опыт региональных организаций, которые напрямую работают с населением и хорошо знают потребности местных сообществ.

На встрече говорили о поддержке литературы, развитии культуры чтения и сохранении культурного наследия. Представители общественности региона Данильбек Саратов, Алима Дүйсмагамбетова, Сергей Быков и Адилет Орынбасаров подняли темы продолжения этнокультурных и патриотических инициатив, приобщения детей к чтению в рамках проекта «Кітап оқитын ұлт», укрепления межэтнического согласия, поддержки молодых авторов и развития литературных проектов.

В завершение встречи Председатель Халық Кеңесі отметил, что объединение усилий общественных советов, этнокультурных объединений, неправительственных организаций и молодежных сообществ позволит эффективнее решать общие задачи.

По итогам встречи участники внесли предложения по развитию сотрудничества в рамках постоянных комитетов Халық Кеңесі, совершенствованию взаимодействия с общественными организациями и реализации региональных инициатив. Подобные встречи планируется проводить регулярно, чтобы поддерживать постоянную обратную связь с населением, объединять потенциал общественных институтов и помогать решать вопросы, которые волнуют жителей регионов.