Орбан отказался поддерживать Киев: "Мы не идем на войну"

Премьер Венгрии заявил о непричастности страны к украинскому конфликту и отказе финансировать Киев.

Вчера, 23:44
Фото: фото из открытых источников

сообщает BAQ.kz.

Виктор Орбан подчеркнул в Facebook, что Венгрия не направит своих молодых людей на войну, не будет финансировать Украину и не будет подчиняться требованиям Брюсселя. По его словам, только действующее правительство способно твердо говорить "нет", в отличие от оппозиции.

Ранее Орбан назвал Киев "врагом Будапешта" из-за давления на ЕС с целью запрета импорта российских энергоносителей. Глава венгерского правительства потребовал, чтобы Украина прекратила подобные требования.

