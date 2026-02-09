Орбан отказался поддерживать Киев: "Мы не идем на войну"
Премьер Венгрии заявил о непричастности страны к украинскому конфликту и отказе финансировать Киев.
Вчера, 23:44
Премьер Венгрии заявил о непричастности страны к украинскому конфликту и отказе финансировать Киев, сообщает BAQ.kz.
Виктор Орбан подчеркнул в Facebook, что Венгрия не направит своих молодых людей на войну, не будет финансировать Украину и не будет подчиняться требованиям Брюсселя. По его словам, только действующее правительство способно твердо говорить "нет", в отличие от оппозиции.
Ранее Орбан назвал Киев "врагом Будапешта" из-за давления на ЕС с целью запрета импорта российских энергоносителей. Глава венгерского правительства потребовал, чтобы Украина прекратила подобные требования.
