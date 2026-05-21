В Астане состоялась церемония вручения свидетельств выпускникам проекта "Учебно-производственные комбинаты для подростков и молодых людей с особыми образовательными потребностями", реализуемого ОФ "Bolashak Charity", сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В 2025–2026 учебном году обучение по направлениям "Кондитерское дело", "Швейное производство и моделирование одежды" и "3D-дизайн" прошли 22 подростка и молодых человека с расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна, задержкой психического развития, нарушениями речи и слуха.

Как сообщила председатель Попечительского совета фонда Динара Гаплан, проект помогает молодым людям с особенностями развития не только получить профессиональные навыки, но и подготовиться к самостоятельной жизни и трудоустройству.

"Пока это профессиональная программа подготовки и обучения молодых особенных людей профессиональным навыкам. Это поварское дело, кондитерское направление, швейное производство, дизайн, архитектура и другие специальности. Модель персонального обучения, которую мы создали вместе с колледжами, – это переход после школы перед основным профессионально-техническим образованием", – отметила она.

По словам Динары Гаплан, сегодня в Казахстане дети с аутизмом и другими особенностями уже получают возможность учиться в массовых школах, однако вопрос дальнейшего профессионального образования и трудоустройства остается актуальным.

"Эти дети выросли. Сегодня вопрос стоит уже об их качественном обучении, социализации и трудоустройстве. Мы хотим показать, что молодые люди с аутизмом могут работать, если им немного помочь и создать необходимые условия", – подчеркнула она.

Проект реализуется с 2024 года при поддержке акимата Астаны и партии AMANAT. Сегодня программа действует в Астане, Караганде, Уральске и Атырау. За последние три года обучение в рамках проекта прошли более 130 подростков и молодых людей с особенностями развития.

Одним из выпускников стал 15-летний Аль-Фараби. Его мама Ляззат Карагожина рассказала, что сын обучался швейному делу и с интересом посещал занятия.

По ее словам, о проекте она узнала из родительского чата и решила записать сына на обучение, поскольку занятия проходили недалеко от дома и работы.

"Преподаватели помогали детям освоить швейное дело – как правильно прошивать строчки, пришивать бисер и другие тонкости. В домашних условиях мы не можем этому научить. Но когда сын пришел и увидел, что это интересно, он начал ходить на занятия с удовольствием", – поделилась Ляззат Карагожина.

Она рассказала, что у Аль-Фараби диагностирован аутизм, однако за последние годы подросток стал значительно самостоятельнее. Если раньше в школе его сопровождал тьютор, то сегодня он уже самостоятельно ориентируется в городе, ездит на занятия и посещает школу без сопровождения взрослых.

"Он сам приезжал на практику, заходил в кабинет, ориентировался в колледже. Сейчас он уже просит, чтобы рядом с ним никто не сидел, потому что сам справляется. Для нас это очень большой прогресс", – отметила мать подростка.

По словам Ляззат Карагожиной, важную роль в социализации сына сыграли школа, коррекционные занятия, спорт и постоянное общение со сверстниками. Сегодня Аль-Фараби занимается паракаратэ и является призером республиканских и международных соревнований.

Мать подростка также рассказала, что первые признаки аутизма у сына проявились после перенесенной в двухлетнем возрасте операции.

"После общего наркоза он через неделю перестал разговаривать и стал совершенно отстраненным. Потом мы начали заниматься с логопедами и дефектологами. Через полтора года он снова начал говорить", – рассказала она.

Сегодня, по ее словам, сын может свободно общаться, обсуждать фильмы, рассказывать о своих увлечениях и строить планы на будущее.

В завершение мероприятия выпускникам вручили свидетельства государственного образца о прохождении профессионального обучения.