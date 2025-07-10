Проблема сноса старинных зданий - одна из самых обсуждаемых и острых в Семее. Каждый год город теряет несколько образцов деревянного и кирпичного зодчества, а вместе с ними - свою духовность и потенциальные туристические локации.

Старинные здания остаются под фундаментами новых многоэтажек, бизнес-центров, кафе и банков, похоронив мечту любителей родного края об исконно историческом центре города. Если так пойдёт и дальше, то культурно-историческая мекка Казахстана останется без истории.

В Семее 38 зданий-памятников, которые находятся под охраной государства. Но, несмотря на свой статус, некоторые шедевры остаются без защиты под натиском бизнеса.

Кто видит потенциал в таких зданиях? Готовы ли инвесторы "переосмыслить" архитектурное прошлое? И кто лучший менеджер для своего города – власть или бизнес? В репортаже журналиста Альбины Халел.