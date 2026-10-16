От агродронов до локомотивов: в машиностроение Казахстана инвестируют 597 млрд тенге

Машиностроение Казахстана расширяет производственные возможности: в стране запускают новые предприятия, осваивают выпуск востребованной промышленной продукции и создают тысячи рабочих мест. В настоящее время в отрасли сформирован портфель из 53 текущих и перспективных проектов общей стоимостью около 597,1 млрд тенге.

По данным дирекции мониторинга и анализа проектов QazIndustry, с начала года в Казахстане введены в эксплуатацию 18 объектов машиностроения. Общий объем инвестиций в них составил 83,4 млрд тенге, создано более 1 800 постоянных рабочих мест.

Новые производства охватывают широкий спектр направлений: от самосвалов, специальных шасси и оборудования для нефтедобычи до сельскохозяйственной техники, трансформаторов и агродронов. Также освоен выпуск насосно-компрессионных труб, насосных штанг и дождевальных машин.

Еще 11 проектов планируется завершить до конца года. Объем инвестиций в них превышает 167,7 млрд тенге, а ожидаемое количество новых рабочих мест составляет около двух тысяч.

В числе запланированных производств — комплектующие для железнодорожного транспорта, включая тяговые локомотивные бандажи, оси, зубчатые колеса и элементы вагонного литья. Кроме того, предусмотрен выпуск теплообменного оборудования, трансформаторов для интеграции энергии из возобновляемых источников, подъемных кранов и промышленных фильтров.

Еще 24 проекта находятся на стадии активной реализации. Их запуск ожидается в 2027–2028 годах, а совокупный объем инвестиций превышает 346 млрд тенге.

В рамках этих инициатив планируется наладить производство электродвигателей, седельных тягачей, автобетоносмесителей, автомобильных кранов-манипуляторов, автогрейдеров, фронтальных погрузчиков, различных модификаций самосвалов, колес для подвижного состава и тяжелого оборудования для горно-металлургического комплекса. В перечень также входят системы автоматического пожаротушения, электронные чипы и другие виды промышленной продукции.

Реализация проектов позволит создать более пяти тысяч постоянных рабочих мест. При этом около 800 новых рабочих мест в рамках общего портфеля проектов предусмотрено в сельской местности.

Крупнейшие инициативы в сфере машиностроения планируется реализовать в Астане и Алматы, а также в Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай.

Расширение производственных мощностей и освоение новых видов продукции призваны укрепить промышленный потенциал страны, расширить возможности отечественных предприятий и сформировать дополнительные условия для развития смежных отраслей экономики.