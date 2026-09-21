От робототехники до спорта: в Майкудуке строят центр на 900 детей

В Майкудуке появится большой центр для школьников, где после уроков можно будет заниматься спортом, музыкой, рисованием, робототехникой, программированием и STEM-направлениями. Новый Дворец школьников рассчитан сразу на 900 детей, передает BAQ.KZ.

Строительство уже вышло на основной этап. Подготовительные работы на площадке завершены, сейчас специалисты монтируют панели главного блока здания и наносят огнеупорный состав на металлические конструкции. На объекте работают 80 человек.

Акимат Карагандинской области

Будущий комплекс разделят на два блока.

Первый полностью отдадут под кружки, творчество и современные технологии. Здесь появятся кабинеты для занятий хореографией, музыкой и изобразительным искусством. Отдельные пространства предусмотрены для робототехники, программирования, STEM-направлений, дизайна и цифровых технологий.

Во втором блоке разместится универсальный спортивный зал. Его хотят сделать таким, чтобы здесь можно было проводить не только тренировки, но и соревнования.

Акимат Карагандинской области

После открытия центр должен стать одной из крупных площадок дополнительного образования в этой части Караганды. Пользоваться им смогут дети из Майкудука и новой территории между Майкудуком и Юго-Востоком города.

Для родителей это означает больше занятий рядом с домом, а для детей возможность выбирать между творческими, спортивными и техническими направлениями в одном месте.

Дворец школьников строят на улице Магнитогорской, участок 54/7.