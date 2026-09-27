От сварщика до электрика: сколько зарабатывают рабочие специалисты в Казахстане

Спрос на рабочие профессии занимает важную часть рынка труда Казахстана. BAQ.KZ подготовил обзор на основе официальных данных.

Нормальная работа таких отраслей, как строительство, промышленность, энергетика, транспорт, сельское хозяйство и коммунальное хозяйство, напрямую зависит от специалистов с техническим образованием и профессиональными навыками.

Этот спрос может сохраниться и в ближайшие годы. По данным правительства, до 2035 года экономике Казахстана потребуется около 2,9 млн специалистов. Из них 1,8 млн будут относиться к рабочим профессиям.

При этом назвать один общий показатель заработной платы сложно. Доход электрика, сварщика или слесаря зависит от квалификации, сферы работы, условий труда, региона и графика.

Сколько зарабатывают рабочие специалисты в Казахстане?

Прежде всего стоит обратить внимание на общий уровень заработной платы в стране.

По данным Бюро национальной статистики, во II квартале 2026 года среднемесячная номинальная заработная плата в Казахстане составила 486 388 тенге. Это на 8,4% выше показателя за аналогичный период 2025 года.

Медианная заработная плата за этот период составила 348 415 тенге. Медианный показатель делит работников по уровню зарплаты на две равные части: у одной половины доход ниже этой суммы, у другой — выше.

Разница между отраслями при этом значительная.

Во II квартале 2026 года средняя зарплата в промышленности составила 673 796 тенге. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров этот показатель достиг 980 334 тенге.

В обрабатывающей промышленности средняя заработная плата составила 584 171 тенге. В сфере обеспечения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционирования воздуха — 504 412 тенге.

В сфере водоснабжения, канализации, сбора, обработки и удаления отходов средняя месячная зарплата составила 357 851 тенге.

При этом эти показатели нельзя приравнивать к зарплате конкретного рабочего специалиста. Статистика отражает среднюю заработную плату по целому виду экономической деятельности, а не по отдельной профессии.

Сколько нужно рабочих специалистов?

Потребность Казахстана в рабочих кадрах не ограничивается сегодняшним спросом.

Согласно данным правительства за сентябрь 2026 года, до 2035 года экономике страны потребуется 2,9 млн специалистов, из которых 1,8 млн будут относиться к рабочим профессиям.

Это показывает, насколько важны такие профессии, как строитель, сварщик или электрик, для производства и развития инфраструктуры.

Ситуация на Электронной бирже труда также свидетельствует о спросе на рабочие кадры.

С начала 2026 года на платформе Enbek.kz было опубликовано 840,6 тыс. вакансий. Только в августе работодатели разместили 131,6 тыс. вакансий.

В государственной системе управления трудовыми ресурсами регулярно указывается потребность в специалистах для строительства, производства, транспорта и других отраслей реального сектора.

Таким образом, роль рабочих профессий на рынке труда сохранится и в ближайшие годы.

Сколько зарабатывает сварщик?

Сварщик — одна из профессий, востребованных в промышленности, строительстве, горнодобывающей отрасли и коммунальном хозяйстве.

Если обратиться к конкретным вакансиям на Электронной бирже труда, размер заработной платы различается.

Например, в одной из вакансий в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области электрогазосварщику предлагают зарплату от 447 207 до 504 845 тенге. Работа выполняется вахтовым методом, условия труда указаны как особо тяжелые и особо вредные.

В другой вакансии на той же платформе электрогазосварщику предлагают от 275 585 до 401 389 тенге. Еще в одном предложении указана зарплата от 403 146 до 468 060 тенге.

На предприятии «Теплотранзит Караганда» в вакансии электрогазосварщика указана зарплата от 347 тыс. тенге. От кандидата требуются техническое и профессиональное образование, а также опыт работы.

Эти примеры показывают, что доход по одной и той же профессии может существенно различаться.

На размер заработной платы прежде всего влияют условия труда, квалификация и конкретное место работы.

Сколько зарабатывают электромонтеры?

Там, где используется электроэнергия, существует потребность в электромонтерах и электриках.

В одной из вакансий в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области электромонтеру общего профиля предлагают от 367 605 до 442 152 тенге. Условия труда указаны как тяжелые и вредные, график может быть сменным или вахтовым.

В одной из вакансий электрослесаря по обслуживанию и ремонту электрооборудования указана зарплата от 401 549 до 466 463 тенге, а в другом предложении — от 407 484 до 520 266 тенге.

Кроме того, на бирже труда есть вакансии для электрослесаря по строительству с зарплатой от 277 тыс. тенге и слесаря-электрика по ремонту электрооборудования с зарплатой около 300 тыс. тенге.

Таким образом, назвать одну сумму как «среднюю зарплату электриков» неправильно. Один специалист может получать около 300 тыс. тенге, тогда как другому с учетом условий труда и квалификации могут предложить более 500 тыс. тенге.

Сколько зарабатывает слесарь?

Слесари-ремонтники необходимы для ремонта и технического обслуживания производственного оборудования.

В одной из вакансий в Шемонаихинском районе зарплата слесаря-ремонтника составляет от 254 103 до 272 927 тенге.

В другой вакансии по этой профессии предлагают от 275 585 до 348 162 тенге. Для таких рабочих мест требуется соответствующее квалификационное удостоверение.

На одном из предприятий Караганды в сфере тепловых сетей слесарю по ремонту оборудования предлагают от 206 830 тенге, а слесарю по обслуживанию тепловых сетей — от 220 тыс. тенге.

Здесь размер заработной платы также зависит от места работы и особенностей выполняемых обязанностей.

Специалисты, управляющие специальной техникой

Среди рабочих профессий особое место занимают специалисты, управляющие различными машинами и специальной техникой.

В одной из вакансий в Восточно-Казахстанской области машинисту подземной самоходной машины предлагают зарплату от 393 400 тенге. Для этой работы требуется профессиональное удостоверение.

Такие специалисты работают, в частности, в горнодобывающей промышленности, где широко используется техническое оборудование.

При оценке уровня зарплаты здесь также необходимо учитывать условия работы и вид используемой техники.

Спрос есть и на сантехников

Не все рабочие профессии связаны с промышленными предприятиями.

Например, на платформе Enbek.kz есть вакансия сантехника с зарплатой около 300 тыс. тенге.

Сантехники работают в жилищном строительстве, коммунальном хозяйстве, на производственных и социальных объектах.

Особенность этой профессии заключается в том, что спрос на нее сохраняется не только при строительстве новых объектов, но и в процессе эксплуатации уже существующих зданий.

Почему зарплата по одной профессии отличается?

Разницу в заработной плате нельзя объяснить только суммой, которую устанавливает работодатель.

Во-первых, важен уровень квалификации. К специалисту с большим опытом и способному работать со сложным оборудованием предъявляются более высокие требования.

Во-вторых, влияют условия труда. Зарплата сотрудников, работающих в тяжелых или вредных условиях, может отличаться от оплаты труда на рабочих местах с нормальными условиями.

В-третьих, значение имеет график работы. Вахтовый и сменный режимы могут влиять на размер заработной платы.

В-четвертых, существуют региональные различия. В регионах, где сосредоточены промышленные и горнодобывающие предприятия, зарплатные предложения для технических специалистов могут отличаться от других областей.

В-пятых, важна конкретная специализация. Например, общее название «электрик» включает несколько направлений: электрослесарь по обслуживанию производственного оборудования, строительный электрослесарь, электромонтер по обслуживанию электрических сетей и другие.

Почему зарплата в промышленности выше?

По данным Бюро национальной статистики, во II квартале 2026 года средняя зарплата в промышленности составила 673 796 тенге. Это выше среднего показателя по стране — 486 388 тенге.

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров средняя зарплата достигла 980 334 тенге. В обрабатывающей промышленности — 584 171 тенге, а в сфере электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха — 504 412 тенге.

Однако это не означает, что все технические специалисты получают такие суммы.

В статистический показатель входят зарплаты всех работников — от руководителей до рядовых сотрудников.

Поэтому для определения реального дохода сварщика или электромонтера следует обращаться к конкретным вакансиям.

Что изменится на рынке труда?

Одной из главных проблем рынка труда Казахстана является не только количество специалистов, но и соответствие их реальных навыков требованиям работодателей.

Прогноз правительства до 2035 года показывает, что потребность в рабочих специалистах останется высокой: из 2,9 млн специалистов, необходимых экономике страны, 1,8 млн будут относиться к рабочим профессиям.

При этом требования к системе технического и профессионального образования также повышаются. Работодателям нужны не только специалисты с дипломом, но и сотрудники, способные работать с производственным оборудованием, знающие требования безопасности и обладающие конкретными профессиональными навыками.

Таким образом, для конкурентоспособности на рынке труда важно не только освоить профессию, но и получить практический опыт.

Какая профессия оплачивается выше?

На этот вопрос нельзя корректно ответить, назвав одну профессию.

Даже среди официальных вакансий предложения по одной специальности встречаются на разных уровнях. Например, в вакансиях Восточно-Казахстанской области электрогазосварщикам предлагают от 275 тыс. до 505 тыс. тенге. Электромонтерам — примерно от 276 тыс. до 442 тыс. тенге, а некоторым электрослесарям — от 400 тыс. до более чем 520 тыс. тенге.

Это не средняя зарплата по Казахстану, а предложения конкретных работодателей.

Поэтому при выборе профессии следует учитывать не только максимальный уровень заработной платы, но и условия труда, сменный график, требования к квалификации и регион расположения рабочего места.

Какое будущее у рабочих профессий?

Согласно официальному прогнозу, потребность в рабочих кадрах сохранится и в долгосрочной перспективе.

Из 2,9 млн специалистов, необходимых экономике Казахстана до 2035 года, 1,8 млн будут относиться к рабочим профессиям. Это один из показателей структурного спроса на рынке труда.

Текущие данные Enbek.kz также показывают, что работодатели ищут кадры в строительстве, промышленности, транспорте и других сферах. С начала 2026 года на платформе было опубликовано 840,6 тыс. вакансий.

Таким образом, рабочие профессии сложно рассматривать как временное направление рынка труда.

Долгосрочный прогноз указывает на сохранение спроса на рабочие кадры. До 2035 года экономике Казахстана потребуется 2,9 млн специалистов, из которых 1,8 млн будут относиться к рабочим профессиям.

Иными словами, значение таких профессий, как сварщик, электрик, слесарь, сантехник или машинист специальной техники, не будет снижаться по мере развития производства и инфраструктуры.

Теперь вопрос заключается не только в количестве рабочих специалистов, но и в их профессиональном уровне, опыте и способности осваивать новые технологии.