От выбросов до сайгаков: все экологические данные объединят в одну базу

Все экологические данные Казахстана, от выбросов до численности сайгаков, соберут в едином национальном дата-центре. Туда же войдут снимки со спутников и данные систем, которые с помощью искусственного интеллекта заранее предупреждают о пожарах.

Об этом министр экологии и природных ресурсов Алибек Куантыров рассказал в Курултае, отвечая на вопрос депутата Айжан Скаковой. Она спросила, почему данные на государственных экологических ресурсах давно не обновлялись, хотя на их открытость каждый год выделяют 494 млн теңге.

Из этой суммы 384 млн идут на Национальный банк данных, а 110 млн на веб-ресурс Госфонда экологической информации. Айжан Скакова обратила внимание, что на сайте Госфонда разделы с нормативными актами не обновлялись с 2006 года, а данные государственного экологического мониторинга с 2011 года. Еще она попросила объяснить целевые показатели к 2029 году. Доступ к банку данных заложен на уровне 0,38%, распространение информации на уровне 0,29.

Министр пояснил, что показатели рассчитаны по утвержденной методике.

«Такой показатель, он, может быть, непонятен широкой публике, но он используется экологами и, в частности, нашими базами данных. И это не просто мониторинг, это практический подход, где мы собираем данные по выбросам, экологическому состоянию территории и так далее, которые в практической работе используются», – сказал Куантыров.

Данные переносили в новую базу

Министр признал, что проблема с обновлением была, и объяснил ее переездом данных.

«Что касается обновления данных, то да, здесь надо признаться, именно сейчас был процесс миграции данных с одной базы в другую», – сказал он.

По словам Куантырова, раньше на эту работу выделяли намного меньше денег.

«В прошлом году эта сумма составляла 60 млн. Поэтому как раз-таки в тот период и попала, когда данные были в процессе миграции. Сейчас в целом у нас данные по НПА особенно обновляются ежемесячно, регулярно», – пояснил министр.

То есть финансирование выросло примерно в восемь раз, с 60 млн до почти 500 млн теңге в год.

Параллельно работу с экологическими данными переводят на новые технологии.

«Сейчас мы это всё модернизируем с применением искусственного интеллекта в помощь нашим экологическим инспекторам, егерям и так далее, с использованием дронов, различных технических приспособлений. Например, даже с неба дроны считают количество сайгаков и других животных», – рассказал Куантыров.

Одна база вместо многих

Главное изменение в том, что разрозненные экологические базы сводят в одну.