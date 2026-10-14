Отечественный витграсс-сок поставляется в Россию и ОАЭ
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Актюбинская область укрепляет позиции отечественного производства: компания Green Vitamin с 2016 года выпускает 100%-ный натуральный витграсс-сок из молодых ростков пшеницы, выращенных самостоятельно.
Собственная сырьевая база позволяет предприятию контролировать качество продукции на всех этапах — от выращивания пшеницы до выпуска готового продукта.
Сегодня производственная мощность компании составляет 3 000 упаковок в месяц. При этом предприятие располагает потенциалом для увеличения объёмов производства до 10 000 упаковок. Продукция Green Vitamin представлена во всех областных центрах Казахстана.
Особое направление развития компании — расширение экспортных поставок. В настоящее время продукция поставляется в Российскую Федерацию и Объединённые Арабские Эмираты, в том числе в Дубай.
Следующим этапом международного развития может стать выход на рынок Республики Беларусь. Сейчас компания находится на стадии подписания соответствующего договора, что позволит расширить географию поставок и укрепить позиции казахстанской продукции за рубежом.
Развитие таких предприятий способствует укреплению перерабатывающей промышленности регионов, сохранению и созданию рабочих мест, расширению ассортимента отечественных товаров и повышению экспортного потенциала Казахстана.
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