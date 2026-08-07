Отказался от работы и скрывал доход от такси: алиментщика осудили в Алматы
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Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Алматы приговорил мужчину к году ограничения свободы за уклонение от уплаты алиментов, передает BAQ.KZ.
Прокуратура Турксибского района установила, что он больше шести лет не исполнял решение суда о содержании несовершеннолетнего ребёнка. Долг превысил 5 млн тенге.
Мужчину неоднократно уведомляли о необходимости платить. От предложенной работы он отказался, при этом подрабатывал в сервисе «Яндекс Такси» и скрывал этот доход, не направляя его на алименты.
Ранее его уже привлекали к административной ответственности, но выплаты так и не начались.
Приговор вынесен по статье 139 Уголовного кодекса.
На сегодня в Алматы зарегистрировано 38 досудебных расследований по этой статье. Ещё 227 должников по алиментам привлечены к административной ответственности.
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