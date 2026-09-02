Отношения между Казахстаном и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне – Токаев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отношения между Казахстаном и Китаем достигли беспрецедентно высокого уровня. Об этом Глава государства сказал в письменном интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа».
По словам Президента, Астана готова последовательно укреплять вечное всестороннее стратегическое партнерство с Пекином, наполняя его новым содержанием и открывая новые направления сотрудничества.
«Казахский народ говорит: "Жолы бірдің – жүгі бір". Именно такие отношения между нашими странами отвечают коренным интересам наших народов и являются важным фактором обеспечения мира и стабильности на всем евразийском пространстве», – отметил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства подчеркнул, что сотрудничество двух стран сегодня уже не ограничивается отдельными отраслями экономики.
«Хотел бы особо отметить, что наше стратегическое партнерство приобрело по-настоящему всеобъемлющий характер. Оно охватывает все ключевые сферы – от торговли, инвестиций, энергетики и транспорта до промышленной кооперации, сельского хозяйства, цифровизации, медицины, науки, образования и культуры».
Президент отдельно остановился на торгово-экономических связях. По его словам, двусторонняя торговля продолжает устанавливать новые рекорды, а Китай занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Казахстана.
Еще одним показателем сближения двух стран становятся контакты между людьми. В следующем году Казахстан и Китай отметят 35-летие установления дипломатических отношений. В 2026 году страны проводят Год культуры Казахстана и Китая.
В Китае сегодня обучаются десятки тысяч казахстанских студентов. Одновременно растет число граждан КНР, выбирающих казахстанские университеты. В Казахстане работают филиалы ведущих китайских вузов и «Мастерские Лу Баня», расширяются программы академической мобильности.
Заметный рост наблюдается и в туризме после введения взаимного безвизового режима. По словам Токаева, в 2025 году Казахстан посетили 962 тыс. туристов из Китая — на 47% больше, чем годом ранее.
«Нашим китайским друзьям есть с чем познакомиться в Казахстане. Мы хотим показать нашу современную столицу и древний Туркестан, вершины Алматы и уникальные ландшафты Мангистау, наследие Великой степи и Великого Шелкового пути, нашу музыку, национальную кухню и инструменты, наше гостеприимство», – сказал Президент.
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