Отношения между Казахстаном и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отношения между Казахстаном и Китаем достигли беспрецедентно высокого уровня. Об этом Глава государства сказал в письменном интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа».

По словам Президента, Астана готова последовательно укреплять вечное всестороннее стратегическое партнерство с Пекином, наполняя его новым содержанием и открывая новые направления сотрудничества.

«Казахский народ говорит: "Жолы бірдің – жүгі бір". Именно такие отношения между нашими странами отвечают коренным интересам наших народов и являются важным фактором обеспечения мира и стабильности на всем евразийском пространстве», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что сотрудничество двух стран сегодня уже не ограничивается отдельными отраслями экономики.

«Хотел бы особо отметить, что наше стратегическое партнерство приобрело по-настоящему всеобъемлющий характер. Оно охватывает все ключевые сферы – от торговли, инвестиций, энергетики и транспорта до промышленной кооперации, сельского хозяйства, цифровизации, медицины, науки, образования и культуры».

Президент отдельно остановился на торгово-экономических связях. По его словам, двусторонняя торговля продолжает устанавливать новые рекорды, а Китай занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Казахстана.

Еще одним показателем сближения двух стран становятся контакты между людьми. В следующем году Казахстан и Китай отметят 35-летие установления дипломатических отношений. В 2026 году страны проводят Год культуры Казахстана и Китая.

В Китае сегодня обучаются десятки тысяч казахстанских студентов. Одновременно растет число граждан КНР, выбирающих казахстанские университеты. В Казахстане работают филиалы ведущих китайских вузов и «Мастерские Лу Баня», расширяются программы академической мобильности.

Заметный рост наблюдается и в туризме после введения взаимного безвизового режима. По словам Токаева, в 2025 году Казахстан посетили 962 тыс. туристов из Китая — на 47% больше, чем годом ранее.