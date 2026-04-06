В южных регионах Казахстана стартовала автоматизация 103 ирригационных каналов общей протяжённостью почти 1 тыс. км, передает BAQ.kz.

Работы ведутся в рамках модернизации водохозяйственной инфраструктуры страны. По данным Министерства водных ресурсов и ирригации РК, автоматизация охватит каналы протяжённостью 968 километров, обеспечивающие орошение 65 тыс. гектаров сельхозугодий.

Параллельно продолжается внедрение автоматизированных систем на 270 каналах общей длиной 1184 километра, которые ранее уже прошли реконструкцию. Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация по 264 новым проектам, предусматривающим реконструкцию ирригационных систем с элементами цифровизации и современными инструментами учёта воды.

Как отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, внедрение цифровых решений является частью системной работы по реформированию отрасли.

«Внедряя цифровые инструменты, министерство последовательно выстраивает комплексную, многоуровневую систему управления водными ресурсами. Данный подход позволит обеспечить устойчивое развитие отраслей экономики, гарантировать водную безопасность страны и сохранить этот жизненно важный ресурс для будущих поколений», - подчеркнул он.

На сегодняшний день Национальная информационная система водных ресурсов уже охватывает порядка 22 тыс. водных объектов, включая более 17 тыс. рек, около 4 тыс. озёр и 60% гидротехнических сооружений. До конца текущего года планируется оцифровать свыше 6 тыс. каналов и довести уровень охвата гидротехнической инфраструктуры до 100%.

Ожидается, что внедрение цифровых решений позволит сформировать единый водный баланс страны. Это даст возможность сопоставлять реальные объёмы стока, накопления воды в водохранилищах и её потребления по регионам.

Особое внимание уделяется вопросам безопасности гидротехнических сооружений и водных объектов. В рамках проекта также интегрируются данные космического мониторинга и гидрологических постов, что должно повысить точность контроля и эффективность управления водными ресурсами.