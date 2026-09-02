Ozon предложил продавцам размещать товары на складах в Алматы и Астане

Ozon предложил продавцам размещать товары в своих логистических центрах в Алматы и Астане. Оттуда заказы будут доставлять клиентам в России, а более быстрая доставка должна помочь нарастить продажи в Казахстане и Кыргызстане, пишет BAQ.KZ со ссылкой на сообщение маркетплейса.

Для поставок в Алматы и Астану дополнительные документы не потребуются. Продавцу нужно оформить обычную заявку на поставку и выбрать казахстанский кластер.

До 30 сентября действует скидка 100% на кросс-докинг. Отдельную плату за перевозку поставок в Алматы и Астану в этот период брать не будут.

Из казахстанских логистических центров заказы смогут уходить в Россию за несколько дней. В компании привели пример Екатеринбурга, куда доставка в среднем занимает 4-5 дней.

Ограничений по количеству товаров для размещения в Казахстане нет. Продавцы смогут держать в логистических центрах любое число позиций.

Объекты в Казахстане принимают и крупногабаритные товары. Их Ozon будет доставлять покупателям в России и Казахстане.