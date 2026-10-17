Папа римский призвал обеспечить гуманитарную помощь жителям Алешек

Папа римский Лев XIV провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и призвал прекратить огонь в городе Алешки Херсонской области. Понтифик выразил глубокую обеспокоенность гуманитарной ситуацией и призвал обеспечить доставку продуктов и медикаментов, а также добровольную эвакуацию мирных жителей.

Лев XIV также подтвердил готовность Святого престола содействовать диалогу и мирному урегулированию. Разговор состоялся, когда понтифик находился в больнице после операции на лёгком. Ранее глава Алешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко призвала Евросоюз помочь организовать гуманитарный коридор для жителей города. В интервью DW она заявила, что люди фактически оказались заблокированы в зоне боевых действий.

Ситуация чрезвычайно сложная: люди вынуждены жить без продуктов питания, электричества, газоснабжения, надлежащей медицинской помощи, питьевой воды и возможности покинуть город, — заявила Гасаненко.

По её словам, чтобы достать продукты или попытаться выбраться из города, жителям приходится передвигаться по так называемой «дороге смерти» — заминированному маршруту протяжённостью около 25 километров. Алешки находятся на левом берегу Днепра, на территории, контролируемой Россией. По данным украинской стороны, в городе остаются около двух тысяч человек.