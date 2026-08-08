Папа Римский в сентябре посетит Францию с четырехдневным визитом

Папа Римский Лев XIV совершит апостольский визит во Францию с 25 по 28 сентября. Поездка станет первым официальным визитом понтифика в страну со времен Папы Бенедикта XVI.

Как сообщила пресс-служба Ватикана, в рамках четырехдневной поездки Лев XIV посетит Париж, Сен-Дени, Лурд и Мец. Также в программу включено посещение штаб-квартиры ЮНЕСКО.

Кроме того, понтифик проведет закрытые встречи с несколькими людьми, пострадавшими от насилия со стороны католических священнослужителей.

В Ватикане отметили, что предыдущие визиты Папы Франциска во Францию — в Аяччо в 2024 году, Марсель в 2023-м и Страсбург в 2014-м — не имели статуса официальных государственных визитов. Последний официальный визит главы Католической церкви во Францию состоялся в сентябре 2008 года, когда страну посетил Бенедикт XVI.