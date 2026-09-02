Параплан разбился на Сахалине: погибли пилот и пассажир

Два человека погибли при падении сверхлегкого летательного аппарата в Сахалинской области России.

По предварительным данным, происшествие произошло в районе заброшенного аэродрома примерно в 2,5 км севернее села Березняки. Параплан потерпел крушение на территории аэродрома.

В результате падения погибли пилот и находившийся на борту пассажир.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и причины падения летательного аппарата.

Проверка проводится по факту возможного нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего смерть человека.