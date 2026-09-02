Параплан разбился на Сахалине: погибли пилот и пассажир
Следственное управление организовало доследственную проверку.
2 Сентября 2026, 04:47
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
2 Сентября 2026, 04:472 Сентября 2026, 04:47
116Фото: Pixabay.com
Два человека погибли при падении сверхлегкого летательного аппарата в Сахалинской области России.
По предварительным данным, происшествие произошло в районе заброшенного аэродрома примерно в 2,5 км севернее села Березняки. Параплан потерпел крушение на территории аэродрома.
В результате падения погибли пилот и находившийся на борту пассажир.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и причины падения летательного аппарата.
Проверка проводится по факту возможного нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего смерть человека.
Самое читаемое
- Вокзал станции Түрксиб с почти вековой историей открыли после обновления
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 2 сентября
- Сколько составят минимальная зарплата, пенсия и МРП в 2027 году
- Шесть вариантов меню и новые требования: как изменится питание в школах
- В Индонезии проснулся вулкан Синабунг: пепел поднялся на 3,5 километра