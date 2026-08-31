Шесть вариантов меню и новые требования: как изменится питание в школах

В новом учебном году в Казахстане усилят требования к организации школьного питания. В меню уменьшат количество сахара и соли, а долю овощей, фруктов и молочных продуктов увеличат. Одновременно продолжится контроль за санитарным состоянием школьных столовых и пищеблоков.

Кто может питаться в школе бесплатно

В государственных школах бесплатное одноразовое горячее питание получают все учащиеся 1-4 классов.

Кроме того, бесплатное питание предусмотрено для учеников 5-11 классов, относящихся к социально уязвимым категориям.

Как изменилось школьное меню

С 1 сентября 2025 года в организациях образования действует новый Стандарт питания. Он предусматривает более сбалансированный рацион для школьников.

Содержание сахара в блюдах снижено в 3,6 раза, соли – в 5 раз. При этом в меню увеличена доля овощей, фруктов и молочных продуктов.

Также введены ограничения на продукты с высоким содержанием сахара и соли. Из школьного меню исключены колбасные изделия, копчености, спреды и ряд других продуктов.

Сладкие напитки и соки с добавлением сахара заменены водой, молоком, кисломолочными напитками и другими продуктами с низким содержанием сахара.

По данным Министерства здравоохранения, изменения направлены на формирование здоровых пищевых привычек у детей и снижение рисков развития ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Сколько вариантов меню разработали для школ

В 2025 году при участии профильных и международных экспертов разработали шесть вариантов меню для одноразового питания.

При их составлении учитывались возраст школьников, необходимая калорийность блюд и сезонность продуктов.

На основе этих вариантов во всех регионах страны на 2025-2026 учебный год были утверждены перспективные меню.

В Минздраве подчеркивают, что новый стандарт предполагает постоянный контроль качества питания. Его требования должны соблюдаться при разработке меню, закупке, хранении и приготовлении продуктов.

Какие нарушения выявили в школьных столовых

Перед началом нового учебного года специалисты провели мониторинг санитарно-эпидемиологического состояния организаций образования.

Проверками охвачено 99% школ, 95% школьных пищеблоков и 96% медицинских пунктов.

Нарушения выявлены в 2 087 пищеблоках. В частности, в пищеблоках 1 168 школ и 45 школ-интернатов санитарно-техническое состояние признано неудовлетворительным. Кроме того, в ряде учреждений выявлена нехватка технологического и холодильного оборудования.

Больше всего нарушений зафиксировали в Туркестанской области – 259, Карагандинской области – 163, Алматы – 123 и Кызылординской области – 115.

Сколько предписаний выдали школам

По итогам мониторинга для устранения выявленных недостатков выдано 8 400 предписаний.

Также приняты 287 мер оперативного реагирования. В том числе вынесены постановления о запрете деятельности 247 объектов и о временном приостановлении работы еще 40 объектов.

По состоянию на 25 августа 2026 года исполнено 90,6% предписаний – по 7 616 объектам.

За несвоевременное исполнение требований наложено 128 административных штрафов на общую сумму более 44,2 млн тенге.

Продолжится ли контроль после начала учебного года

Ведомство намерено продолжить контроль за организациями образования и после начала учебного года.

Выявленные нарушения должны быть полностью устранены, а санитарные требования к организации школьного питания – соблюдаться на постоянной основе.

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