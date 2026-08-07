Партия «Ауыл» обсудила в ВКО развитие аграрной науки и экологические проблемы
В Восточно-Казахстанской области представители партии «Ауыл» встретились со специалистами аграрной отрасли, экологами и жителями региона.
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В ходе встреч обсуждались вопросы развития отечественного семеноводства, поддержки аграрной науки, а также экологическая ситуация в Усть-Каменогорске, передает BAQ.KZ.
На встрече с коллективом ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» участники обсудили снижение зависимости Казахстана от импортного семенного материала, финансирование селекционных работ, модернизацию опытных хозяйств и внедрение цифровых технологий в агропромышленный комплекс.
Председатель партии Кайрат Айтуганов подчеркнул необходимость укрепления научного и производственного потенциала страны.
«Продовольственная безопасность начинается не с полок магазинов. Она начинается с собственных семян, собственной науки и возможности внедрять отечественные разработки в массовое производство», — отметил Кайрат Айтуганов.
По его словам, выведение новых сортов занимает несколько лет, поэтому аграрной науке необходимо обеспечить долгосрочное финансирование. Кандидат в депутаты Курултая Ильяс Досхожаев также отметил необходимость создания понятных и долгосрочных финансовых механизмов для реализации селекционных проектов.
В Усть-Каменогорске представители партии отдельно встретились с экологами, экспертами и жителями области. Участники обсудили качество воздуха, промышленные выбросы, состояние водных объектов, экологический мониторинг и модернизацию предприятий.
«Жители Усть-Каменогорска не должны быть вынуждены выбирать между рабочими местами и чистым воздухом, безопасной питьевой водой и благоприятной окружающей средой. Развитие экономики возможно только при ответственном отношении к природе и здоровью людей», — заявил Кайрат Айтуганов.
Участники встречи также поддержали расширение доступа населения к информации о качестве воздуха и воды, внедрение современных систем очистки и повышение эффективности экологического контроля.
По итогам двух встреч были сформированы предложения по развитию отечественного семеноводства, финансированию аграрной науки, цифровизации сельского хозяйства и решению экологических проблем региона.
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