Партия «Ауыл» обсудила в ВКО развитие аграрной науки и экологические проблемы

В ходе встреч обсуждались вопросы развития отечественного семеноводства, поддержки аграрной науки, а также экологическая ситуация в Усть-Каменогорске, передает BAQ.KZ.

На встрече с коллективом ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» участники обсудили снижение зависимости Казахстана от импортного семенного материала, финансирование селекционных работ, модернизацию опытных хозяйств и внедрение цифровых технологий в агропромышленный комплекс.

Председатель партии Кайрат Айтуганов подчеркнул необходимость укрепления научного и производственного потенциала страны.

«Продовольственная безопасность начинается не с полок магазинов. Она начинается с собственных семян, собственной науки и возможности внедрять отечественные разработки в массовое производство», — отметил Кайрат Айтуганов.

По его словам, выведение новых сортов занимает несколько лет, поэтому аграрной науке необходимо обеспечить долгосрочное финансирование. Кандидат в депутаты Курултая Ильяс Досхожаев также отметил необходимость создания понятных и долгосрочных финансовых механизмов для реализации селекционных проектов.

В Усть-Каменогорске представители партии отдельно встретились с экологами, экспертами и жителями области. Участники обсудили качество воздуха, промышленные выбросы, состояние водных объектов, экологический мониторинг и модернизацию предприятий.

«Жители Усть-Каменогорска не должны быть вынуждены выбирать между рабочими местами и чистым воздухом, безопасной питьевой водой и благоприятной окружающей средой. Развитие экономики возможно только при ответственном отношении к природе и здоровью людей», — заявил Кайрат Айтуганов.

Участники встречи также поддержали расширение доступа населения к информации о качестве воздуха и воды, внедрение современных систем очистки и повышение эффективности экологического контроля.

По итогам двух встреч были сформированы предложения по развитию отечественного семеноводства, финансированию аграрной науки, цифровизации сельского хозяйства и решению экологических проблем региона.