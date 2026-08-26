Пассажир самолета скончался после экстренной посадки в Атырау
26 Августа 2026, 11:42
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26 Августа 2026, 11:4226 Августа 2026, 11:42
157Фото: Istockphoto
В международном аэропорту Атырау скончался пассажир самолета авиакомпании Aeroflot, следовавшего из Турции в Россию.
По предварительной информации, во время полета пассажиру стало плохо. Из-за ухудшения его состояния экипаж принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Атырау.
После приземления самолета пассажир скончался.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о личности пассажира и подробностях первоначального маршрута рейса пока уточняется.
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