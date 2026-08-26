В международном аэропорту Атырау скончался пассажир самолета авиакомпании Aeroflot, следовавшего из Турции в Россию.

По предварительной информации, во время полета пассажиру стало плохо. Из-за ухудшения его состояния экипаж принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Атырау.

После приземления самолета пассажир скончался.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о личности пассажира и подробностях первоначального маршрута рейса пока уточняется.