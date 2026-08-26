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Пассажир самолета скончался после экстренной посадки в Атырау

26 Августа 2026, 11:42
АВТОР
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Istockphoto 26 Августа 2026, 11:42
26 Августа 2026, 11:42
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Фото: Istockphoto

В международном аэропорту Атырау скончался пассажир самолета авиакомпании Aeroflot, следовавшего из Турции в Россию.

По предварительной информации, во время полета пассажиру стало плохо. Из-за ухудшения его состояния экипаж принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Атырау.

После приземления самолета пассажир скончался.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о личности пассажира и подробностях первоначального маршрута рейса пока уточняется.

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