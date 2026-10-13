В аэропортах Казахстана выработают единые правила обслуживания людей с инвалидностью

Как перевезти кресло-коляску, чтобы ее не повредили? Кто и как должен помочь пассажиру с особыми потребностями пройти путь от входа в аэропорт до самолета? Ответы на эти вопросы будет искать новая рабочая группа при Минтрансе и Авиационной администрации Казахстана. Впервые в нее войдут не только чиновники, аэропорты и авиакомпании, но и представители инклюзивных сообществ.

Идея родилась на совещании в Авиационной администрации. Туда пригласили людей, которые знают проблему не понаслышке.

О том, с чем сталкиваются пассажиры с особыми потребностями в аэропортах и самолетах, рассказали советник министра труда и социальной защиты населения Гульнара Ахмолдина, глава Национальной ассоциации «AUTISM KAZAKHSTAN» Нурия Балтабайкызы и советник председателя Центра независимой жизни «ДОС» Жанагулт Дилжанова.

Больше всего говорили о креслах-колясках и других средствах передвижения. Их нужно перевозить безопасно, а для этого авиакомпании, аэропорты и другие службы должны работать слаженно.

Аэропорты Алматы и Астаны рассказали, что уже делают для таких пассажиров. Обсудили и то, какие требования пора обновить.

Главный вывод совещания в том, что менять правила нужно с оглядкой на реальный опыт самих пассажиров.

Этим и займется рабочая группа. Она посмотрит, как требования работают на практике, найдет слабые места и предложит единые правила, по которым аэропорты и авиакомпании будут обслуживать людей с инвалидностью и других маломобильных пассажиров.