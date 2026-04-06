В Павлодаре 50-летний мужчина погиб после падения с высоты, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл в центральной промышленной зоне города. По предварительным данным, мужчина забрался на дерево, чтобы снять кота, однако сорвался с высоты около шести метров.

Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в городскую больницу №1. Врачи диагностировали у него множественные переломы, повреждения внутренних органов, а также травматический и геморрагический шок.

Несмотря на проведённую интенсивную терапию, спасти пациента не удалось - он скончался в медицинском учреждении.

Читай также: Упала с высоты 15 метров: пострадавшая на заводе в Павлодаре находится в реанимации