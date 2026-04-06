Павлодарец сорвался с дерева спасая кота
Горожанин сорвался с высоты и скончался в больнице.
Сегодня 2026, 19:33
Фото: freepik.com
В Павлодаре 50-летний мужчина погиб после падения с высоты, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошёл в центральной промышленной зоне города. По предварительным данным, мужчина забрался на дерево, чтобы снять кота, однако сорвался с высоты около шести метров.
Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в городскую больницу №1. Врачи диагностировали у него множественные переломы, повреждения внутренних органов, а также травматический и геморрагический шок.
Несмотря на проведённую интенсивную терапию, спасти пациента не удалось - он скончался в медицинском учреждении.
Читай также: Упала с высоты 15 метров: пострадавшая на заводе в Павлодаре находится в реанимации
Самое читаемое
- Почти 900 нарушений ПДД выявили за сутки в Алматинской области
- Рынки Актобе не обеспечены холодильными витринами и водопроводом: аким проверил состояние
- Двое полицейских пострадали во время конфликта в Атырауской области
- Конфликт с «выстрелами» напугал жителей ЖК в Астане: полиция прокомментировала инцидент
- При ударах Ирана по ОАЭ погибли 13 человек