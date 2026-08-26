Педагогов надо избавить от бумажной волокиты и бесконечных отчетов – К. Токаев

В Казахстане необходимо сократить бюрократическую нагрузку на педагогов, пересмотреть требования к их аттестации и решить проблему нехватки кадров. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев заявил на Августовской конференции педагогов в Астане, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что интерес молодежи к профессии учителя растет. Только в этом году государственные гранты на педагогические специальности получили более 12 тысяч выпускников школ, среди которых свыше 2 тысяч обладателей знака «Алтын белгі».

Казахстану не хватает более 5 тысяч учителей

Несмотря на приток молодых специалистов, кадровая проблема остается актуальной. По словам Президента, сегодня стране не хватает еще более 5 тысяч педагогов.

«Это связано с постоянным ростом населения и высокими темпами строительства новых школ. Эти факторы ведут к повышению спроса на педагогов. По этому вопросу ожидаю от профильного министерства выработки новых подходов», – сказал Токаев.

Президент считает, что подготовка будущих педагогов должна быть теснее связана с реальной работой в школах и детских садах. В частности, предложено изучить возможность создания единой системы, которая поможет молодым специалистам быстрее адаптироваться к профессии.

К этой работе должны подключиться педагогические вузы, методические центры, а также учреждения дошкольного, среднего и дополнительного образования.

«Ответственные за эту сферу министерства должны объединить усилия для подготовки нового поколения педагогов. Нужно действовать слаженно», – подчеркнул Глава государства.

«Прекратить реформы ради самих реформ»

Говоря о повышении квалификации учителей, Токаев призвал отказаться от непродуманных и слишком частых преобразований в образовании.

По его словам, любые изменения должны предварительно проходить всесторонний анализ, а сами реформы не должны становиться дополнительным источником стресса для педагогов.

«Подобные эксперименты изрядно навредили системе образования. Необходимо прекратить пустые, не наполненные содержанием реформы ради самих реформ. Иными словами, реформы и изменения, безусловно, необходимы, но они не должны отнимать все силы и подвергать стрессу учителей», – заявил Президент.

Токаев подчеркнул, что реформа — это не эксперимент, а ответственное решение, эффективность которого необходимо тщательно просчитывать до его внедрения.

Учителя жалуются на аттестацию

Отдельно Президент остановился на действующей системе аттестации педагогов. По его словам, от учителей поступает множество обращений с жалобами на чрезмерную нагрузку и бюрократические процедуры.

Токаев также раскритиковал работу Национального центра повышения квалификации «Өрлеу».

«Как известно, для оказания учителям профессиональной поддержки был создан Национальный центр повышения квалификации „Өрлеу“. Однако деятельность этой организации оставляет желать лучшего», – сказал Глава государства.

Президент сообщил, что уже дал поручение оптимизировать и усовершенствовать требования к прохождению аттестации педагогов. При этом полностью отказываться от оценки профессиональных знаний не планируется.

По его словам, новая система должна быть максимально понятной и открытой. Профильному министерству поручено в кратчайшие сроки представить конкретные предложения.

Педагогов хотят избавить от отчетов и лишних проверок

Еще одной мерой должно стать снижение повседневной бюрократической нагрузки на учителей. Для этого модернизируется образовательная база данных, которая должна объединить государственные сервисы и услуги и сократить объем рутинной работы.

«Педагогов надо избавить от бумажной волокиты, бесконечных отчетов, назойливых требований пройти аттестации и прочие бесполезные проверочные процедуры», – заявил Токаев.

Президент также обратил внимание, что продолжают появляться сообщения о привлечении педагогов к работе, которая не имеет отношения к их профессиональным обязанностям.

«Нет-нет, появляются сообщения о привлечении учителей к ремонтным работам, разного рода общественным мероприятиям, не имеющим прямого отношения к учебному процессу. Мы давно договорились, что это недопустимо», – подчеркнул Глава государства.

Министерству просвещения и профильным управлениям акиматов Президент поручил сосредоточиться на совершенствовании нормативной базы, организации эффективного учебного процесса и анализе образовательных программ.

Кроме того, Токаев предложил включить в программы повышения квалификации педагогов ценностные ориентиры, закрепленные в новой Конституции, а также идеи концепций «Адал азамат», «Таза Қазақстан» и «Закон и Порядок».