Как в Казахстане учатся вызывать дождь

В Казахстане начались работы по внедрению технологии искусственного вызывания осадков для снижения дефицита воды. Пилотный проект уже реализуется в Туркестанской области. По словам специалистов, при эффективном применении технология может увеличить объем осадков на 10–20%. Как создают дождь, в каких еще регионах запустят эту технологию и сколько это стоит - в материале BAQ.KZ.

Как создают искусственный дождь?

Подходит ли климат Казахстана для этой технологии?

Как объясняют специалисты "Казгидромета", технология искусственного дождя основана на воздействии на облака специальными реагентами. Их распыляют в атмосферу, чтобы ускорить естественный процесс конденсации влаги - так внутри облака быстрее формируются дождевые капли или снежные кристаллы.

Однако "включить" дождь по желанию невозможно. Технология работает только при определённых погодных условиях и требует наличия подходящих облаков, способных дать осадки.

Наиболее эффективными для таких операций считаются конвективные, или кучевые, облака. Именно они содержат достаточный объём влаги и лучше всего реагируют на введение специальных веществ.

Специалисты также учитывают температуру воздуха, уровень влажности и направление ветра. Последний фактор особенно важен: по движению воздушных потоков метеорологи заранее просчитывают траекторию облаков и возможную зону выпадения осадков.

По данным "Казгидромета", максимальный эффект достигается на ранней стадии формирования облаков - до того, как они естественным образом начнут выпадать дождём.

Насколько может увеличиться количество осадков?

По оценкам специалистов "Казгидромета", при грамотном и своевременном применении технологии объем осадков может вырасти на 10–20%. Речь идет о дополнительной влаге, которую удается получить за счет воздействия на облака в наиболее подходящий момент их формирования.

Впрочем, в Министерстве водных ресурсов и ирригации призывают пока не делать окончательных выводов. Сейчас проект находится на стадии пилотных испытаний, поэтому реальные результаты еще предстоит оценить на практике.

"На данном этапе преждевременно говорить о том, на сколько процентов увеличится объем осадков, поскольку проект реализуется в пилотном формате. Эффективность будет оцениваться по итогам практического применения и анализа полученных данных", – сообщили в ведомстве.

Сколько средств выделено на проект?

Сейчас проект реализуется в пилотном режиме, при этом основное финансирование обеспечивает Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщили в Центре поддержки цифрового правительства, для запуска испытаний в Казахстан прибыла международная команда специалистов - метеорологи, пилоты и инженеры. Вместе с ними доставили специальный самолет для засева облаков и необходимые реагенты.

Точный бюджет проекта и объем финансирования со стороны Казахстана пока не раскрываются. На данном этапе специалисты сосредоточены прежде всего на испытании технологии, анализе ее эффективности и создании необходимой технологической базы для дальнейшей работы.

По предварительным оценкам, потенциальный экономический эффект от внедрения технологии может достигать 35 млрд тенге в год.

Как используются искусственный интеллект и спутники?

Чтобы понять, где и когда можно вызвать дополнительные осадки, специалисты фактически наблюдают за облаками из космоса. Для этого в проекте используются данные международных метеорологических спутников, которые в режиме реального времени отслеживают движение воздушных масс и изменения в атмосфере. Как сообщили в Центре поддержки цифрового правительства, Казахстан получает данные сразу от нескольких систем. Среди них - европейская спутниковая сеть EUMETSAT и китайский метеоспутник FY-4 (Fengyun-4). Простыми словами, это специальные космические системы наблюдения за погодой, которые круглосуточно "сканируют" атмосферу и передают метеорологам снимки облаков, информацию о влажности, температуре и движении циклонов. Благодаря этим данным специалисты могут видеть, как формируются облака, куда они движутся и в какой момент условия становятся подходящими для искусственного вызывания осадков. Кроме спутников, в проекте применяется и система прогнозирования погоды WRF (Weather Research and Forecasting). Это современная компьютерная модель, работающая с элементами искусственного интеллекта. Она адаптирована под климатические особенности Казахстана и способна прогнозировать погодные процессы с точностью до 10 километров. По словам специалистов, AI-технологии помогают:

– прогнозировать изменение погоды;

– анализировать движение облаков;

– рассчитывать вероятность выпадения осадков;

– определять наиболее подходящий момент для проведения операций по засеву облаков.

Будет ли технология применяться в других регионах Казахстана?

По мнению специалистов, если пилотный проект покажет положительные результаты, возможность применения технологии рассмотрят и в других регионах страны.

Прежде всего технология может быть востребована в засушливых южных регионах, сельскохозяйственных районах с дефицитом воды и территориях, где снижается уровень водохранилищ.

По данным Министерства водных ресурсов, увеличение количества осадков может положительно повлиять на объем естественного притока воды в водохранилища и каналы.

При этом специалисты подчеркивают, что технология не способна полностью изменить природный климат. Искусственный дождь рассматривается не как полное решение проблемы дефицита воды, а как дополнительный инструмент.

Может ли технология повлиять на соседние регионы?

В "Казгидромете" заявляют, что технология искусственного вызывания осадков не влияет на глобальный климат.

"После введения реагентов в облака физико-химические реакции происходят очень быстро – примерно в течение 20–30 минут. За это время влага успевает сконденсироваться, и осадки выпадают непосредственно в запланированном районе", – сообщили специалисты.

В то же время они не исключают, что под воздействием ветра в верхних слоях атмосферы зона выпадения осадков может немного сместиться.

"Безусловно, учитывается вероятность незначительного смещения зоны осадков из-за скорости ветра в верхних слоях атмосферы. Однако это влияние не настолько существенно, чтобы менять погодный режим соседних регионов или влиять на общий баланс влаги", – говорится в сообщении.

Какова главная цель проекта?

По данным Министерства водных ресурсов, основная цель проекта – пополнение водохранилищ, снижение дефицита воды в южных регионах и дополнительное обеспечение сельскохозяйственных угодий влагой.

В настоящее время в Туркестанской области особенно актуальной остается проблема защиты от засухи сельскохозяйственных земель общей площадью более 911 тысяч гектаров.

Когда появятся первые результаты?

Согласно официальной информации, после завершения пилотного этапа в Туркестанской области будет рассмотрена возможность внедрения технологии и в других регионах Казахстана.

"Первые выводы об эффективности технологии можно будет сделать после завершения посевной кампании и анализа влияния дополнительных осадков на уровень водных ресурсов и состояние сельскохозяйственных территорий", – сообщили в Центре поддержки цифрового правительства.

