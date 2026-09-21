Лисаковский городской суд Костанайской области рассмотрел уголовное дело в отношении водителя, который нарушил правила дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть пешехода.

Что произошло

По данным суда, в июне 2026 года гражданин С., управляя автомобилем на улице Больничной в Лисаковске, при совершении поворота налево на дворовую территорию допустил наезд на пешехода.

Женщина в это время переходила проезжую часть, прилегающую к дворовой территории.

В результате ДТП пешеход получила различные травмы и была доставлена в городскую больницу. Впоследствии она скончалась.

Что признал водитель

Действия подсудимого квалифицированы по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан – нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В ходе судебного разбирательства С. полностью признал свою вину.

Какое наказание просил прокурор

Прокурор просил назначить С. наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

При этом предлагалось назначенное наказание считать условным на основании статьи 63 УК РК.

Что просила потерпевшая сторона

Потерпевшая сторона просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Согласно материалам дела, подсудимый возместил моральный и материальный ущерб, в связи с чем потерпевшая сторона не имела к нему претензий.

Что учел суд

При назначении наказания суд учел признание вины, совершение уголовного правонарушения впервые, преклонный возраст подсудимого и положительные характеристики по месту жительства.

Отягчающих обстоятельств суд не установил.

Какое решение вынесли

В итоге суд назначил С. наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

На основании статьи 63 Уголовного кодекса РК наказание в виде лишения свободы суд постановил считать условным с установлением пробационного контроля.

Приговор в законную силу не вступил.