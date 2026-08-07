Генеральная прокуратура ведёт досудебное расследование в отношении преступной группы, которая длительное время занималась экономической контрабандой товаров из Китая в Казахстан, передает BAQ.KZ.

Ущерб государству только по двум компаниям превысил 2,7 млрд тенге. Речь о связанных между собой «Metlink» и «Urban Green». Всего следствие проверяет 37 фирм.

Граждан Казахстана «Ш» и «А» задержали 5 августа в порядке статей 128-132 Уголовно-процессуального кодекса и водворили в изолятор временного содержания департамента полиции Алматы.

Их подозревают в преступлениях по частям 1 и 2 статьи 262 Уголовного кодекса, это руководство организованной группой и участие в её деятельности. Также по пункту 2 части 3 статьи 234, экономическая контрабанда, совершённая преступной группой, и по части 3 статьи 236, неуплата таможенных платежей преступной группой.

Следственный суд 7 августа санкционировал в отношении обоих меру пресечения в виде содержания под стражей.

Иная информация разглашению не подлежит в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса. Расследование продолжается.