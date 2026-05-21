Почему ранние овощи и фрукты могут быть опасны — мнение эксперта
С наступлением весны и началом лета на рынках и в магазинах Казахстана появляется всё больше ранних овощей и фруктов.
После зимы потребители активно покупают свежие огурцы, помидоры, редис, клубнику и другие сезонные продукты. Однако специалисты предупреждают: к такой продукции стоит относиться с осторожностью.
Как сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны Мухамгали Арыспаев, в ранних овощах и фруктах может содержаться повышенное количество нитратов.
По его словам, нитраты – это природные азотные соединения, которые присутствуют в почве и воде и используются растениями для роста. В небольших количествах их наличие в продуктах является нормой, однако превышение допустимого уровня может представлять угрозу для здоровья.
Особую опасность представляет превращение нитратов в нитриты в организме человека. Это может снижать способность крови переносить кислород. Наиболее уязвимыми считаются дети, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.
Основная часть ранней продукции выращивается в тепличных условиях, где для ускорения созревания применяются удобрения и стимуляторы роста. При нарушении агротехнических норм риск накопления нитратов значительно возрастает.
Какие продукты в зоне риска
По данным специалистов, повышенное содержание нитратов чаще всего фиксируется в листовых овощах, редисе, капусте, ранних огурцах и помидорах, а также в свёкле, арбузах и дынях. Появление последних на рынке до сезона может свидетельствовать об ускоренных методах выращивания.
Симптомы возможного отравления
Избыточное поступление нитратов или пестицидов может вызвать:
- головную боль
- тошноту
- рвоту
- слабость
- нарушения работы пищеварительной системы
При появлении подобных симптомов специалисты рекомендуют не заниматься самолечением и обратиться к врачу.
Как снизить риски
Эксперты советуют соблюдать простые меры предосторожности:
- выбирать сезонные продукты
- избегать слишком крупных и неестественно ярких овощей и фруктов
- покупать продукцию только в официальных торговых точках
- при необходимости запрашивать документы о качестве
- тщательно мыть продукты
- удалять кожуру и стебли
- некоторые овощи вымачивать в воде
- подвергать термической обработке
Специалисты подчеркивают, что полностью отказываться от овощей и фруктов не нужно. Они остаются важной частью здорового рациона, а соблюдение правил выбора и обработки помогает снизить потенциальные риски для здоровья.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте будут выращивать овощи круглый год. Предусмотрен проект на $650 млн.
