Почему ранние овощи и фрукты могут быть опасны — мнение эксперта

С наступлением весны и началом лета на рынках и в магазинах Казахстана появляется всё больше ранних овощей и фруктов.

После зимы потребители активно покупают свежие огурцы, помидоры, редис, клубнику и другие сезонные продукты. Однако специалисты предупреждают: к такой продукции стоит относиться с осторожностью.

Как сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны Мухамгали Арыспаев, в ранних овощах и фруктах может содержаться повышенное количество нитратов.

По его словам, нитраты – это природные азотные соединения, которые присутствуют в почве и воде и используются растениями для роста. В небольших количествах их наличие в продуктах является нормой, однако превышение допустимого уровня может представлять угрозу для здоровья.

Особую опасность представляет превращение нитратов в нитриты в организме человека. Это может снижать способность крови переносить кислород. Наиболее уязвимыми считаются дети, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

Основная часть ранней продукции выращивается в тепличных условиях, где для ускорения созревания применяются удобрения и стимуляторы роста. При нарушении агротехнических норм риск накопления нитратов значительно возрастает.

Какие продукты в зоне риска

По данным специалистов, повышенное содержание нитратов чаще всего фиксируется в листовых овощах, редисе, капусте, ранних огурцах и помидорах, а также в свёкле, арбузах и дынях. Появление последних на рынке до сезона может свидетельствовать об ускоренных методах выращивания.

Симптомы возможного отравления

Избыточное поступление нитратов или пестицидов может вызвать:

головную боль

тошноту

рвоту

слабость

нарушения работы пищеварительной системы

При появлении подобных симптомов специалисты рекомендуют не заниматься самолечением и обратиться к врачу.

Как снизить риски

Эксперты советуют соблюдать простые меры предосторожности:

выбирать сезонные продукты

избегать слишком крупных и неестественно ярких овощей и фруктов

покупать продукцию только в официальных торговых точках

при необходимости запрашивать документы о качестве

тщательно мыть продукты

удалять кожуру и стебли

некоторые овощи вымачивать в воде

подвергать термической обработке

Специалисты подчеркивают, что полностью отказываться от овощей и фруктов не нужно. Они остаются важной частью здорового рациона, а соблюдение правил выбора и обработки помогает снизить потенциальные риски для здоровья.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте будут выращивать овощи круглый год. Предусмотрен проект на $650 млн.

