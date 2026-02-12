Республиканский референдум по Конституции в Казахстане пройдёт только в оффлайн-формате. Онлайн-голосование на данный момент не планируется из-за законодательных ограничений и необходимости соблюдения тайны голосования, передает BAQ.KZ.

На брифинге Центральной избирательной комиссии РК Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин пояснил, что граждане будут реализовывать своё волеизъявление непосредственно на участках, заполняя бюллетени в кабинках и опуская их в урны.

"Если законодательство позволит внедрять онлайн-голосование, техническую часть мы готовы проработать. Однако на данный момент практика большинства стран показывает, что онлайн-голосование крайне редко используется, даже в смешанном формате с оффлайн. Мы изучали опыт США, стран Юго-Восточной Азии и Европы – онлайн-голосование там практически не применяется", — отметил Коняшкин.

Таким образом, на предстоящем референдуме граждане будут голосовать исключительно оффлайн, а внедрение электронного голосования станет возможным только после изменения законодательства и подготовки соответствующих технологий.