В новом выпуске программы "Важная тема LIVE" говорим о высшем образовании. Как нагрузка может влиять на самочувствие и психологическое состояние студентов? Как уберечь себя от эмоционального перегруза? Почему у молодежи появляются суицидальные мысли? Как может проявляться буллинг? Обсудим вместе с Назерке Оспановой, руководителем Центра психологической поддержки ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Смотрите наше интервью на ютуб-канале BAQ.kz.