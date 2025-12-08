Почему у студентов могут возникать суицидальные мысли, рассказала эксперт
В нашем новом интервью разбираем тему со всех сторон.
Сегодня, 11:16
94Фото: BAQ.kz
В новом выпуске программы "Важная тема LIVE" говорим о высшем образовании. Как нагрузка может влиять на самочувствие и психологическое состояние студентов? Как уберечь себя от эмоционального перегруза? Почему у молодежи появляются суицидальные мысли? Как может проявляться буллинг? Обсудим вместе с Назерке Оспановой, руководителем Центра психологической поддержки ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Смотрите наше интервью на ютуб-канале BAQ.kz.
