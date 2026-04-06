Подростки разбивали машины во дворе в Астане — видео
Полиция установила личности подростков и привлекла к ответственности их родителей.
В Астане зафиксирован случай повреждения автомобилей во дворе жилого дома — личности подростков установлены, их родители привлечены к ответственности, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошел на улице Косшыгулулы.
На видео, распространившемся в соцсетях, видно, как подростки забираются на капот припаркованного автомобиля и пинают лобовое стекло.
По словам очевидцев, это был не единичный случай - камеры видеонаблюдения зафиксировали повреждение и других автомобилей в этом районе.
В департаменте полиции Астаны сообщили, что все несовершеннолетние, причастные к порче чужого имущества, установлены.
«С учётом возраста подростков их родители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей», — отметили в ведомстве.
Собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В полиции также призвали родителей уделять больше внимания поведению детей и контролировать их действия.
Ранее аналогичный случай произошёл в Шымкенте. Там трое местных жителей повредили автобусную остановку. Инцидент произошёл 3 апреля около 6 утра — между девушками возник конфликт, после чего они разбили стекло и повредили конструкцию остановочного павильона.
