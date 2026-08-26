Похолодание до +12 и сильные дожди ждут Казахстан

С 27 по 29 августа на большей части Казахстана ожидается дождливая погода. Северный циклон и связанные с ним атмосферные фронты принесут дожди с грозами, а в отдельных районах прогнозируются сильные осадки, град и шквал, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

На севере температура опустится до +12

В ближайшие дни в ряде регионов страны заметно похолодает. Днем на западе температура воздуха составит +16…+24 градуса, на севере – +12…+20 градусов, в центральных регионах – +17…+25 градусов.

При этом на востоке страны, напротив, ожидается повышение температуры до +23…+30 градусов.

На западе Казахстана погоду будет определять скандинавский антициклон. Здесь установится малооблачная погода преимущественно без осадков. По мере продвижения антициклона на восток зона сухой погоды будет расширяться.

На юге сохранится жара до +37

Юг и юго-восток Казахстана останутся под влиянием теплой воздушной массы. Существенных осадков здесь не ожидается.

Днем температура воздуха будет достигать +30…+37 градусов.

Таким образом, в конце августа погода в разных частях страны будет заметно отличаться: пока северные регионы ждут дожди и похолодание, на юге сохранится летняя жара.