Похолодание до +12 и сильные дожди ждут Казахстан
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С 27 по 29 августа на большей части Казахстана ожидается дождливая погода. Северный циклон и связанные с ним атмосферные фронты принесут дожди с грозами, а в отдельных районах прогнозируются сильные осадки, град и шквал, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».
На севере температура опустится до +12
В ближайшие дни в ряде регионов страны заметно похолодает. Днем на западе температура воздуха составит +16…+24 градуса, на севере – +12…+20 градусов, в центральных регионах – +17…+25 градусов.
При этом на востоке страны, напротив, ожидается повышение температуры до +23…+30 градусов.
На западе Казахстана погоду будет определять скандинавский антициклон. Здесь установится малооблачная погода преимущественно без осадков. По мере продвижения антициклона на восток зона сухой погоды будет расширяться.
На юге сохранится жара до +37
Юг и юго-восток Казахстана останутся под влиянием теплой воздушной массы. Существенных осадков здесь не ожидается.
Днем температура воздуха будет достигать +30…+37 градусов.
Таким образом, в конце августа погода в разных частях страны будет заметно отличаться: пока северные регионы ждут дожди и похолодание, на юге сохранится летняя жара.
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