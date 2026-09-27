Политолог объяснил назначение нового министра обороны Казахстана

Назначение Айдоса Мырзахметова министром обороны Казахстана стало поводом для обсуждения подходов к кадровым решениям руководства страны. Соответствующий указ о назначении был подписан 27 сентября. Мырзахметов ранее занимал должность командующего Силами специальных операций Вооружённых сил РК.

В авторском материале отмечается, что офицеры Службы государственной охраны ранее также назначались на ответственные участки государственной службы. В качестве примеров приводятся Ермек Сагимбаев и Чингиз Аринов.

Автор связывает назначение Сагимбаева после январских событий 2022 года с задачами по реформированию Комитета национальной безопасности, а назначение Аринова — с преобразованиями в системе Министерства по чрезвычайным ситуациям. При этом данные оценки являются позицией автора материала.

Отдельно в публикации рассматривается кандидатура Айдоса Мырзахметова. Он окончил Военную академию Вооружённых сил Казахстана в 2002 году и за годы службы прошёл путь от командира взвода до начальника департамента Службы государственной охраны. В январе 2024 года Мырзахметов был назначен командующим Силами специальных операций, а в мае 2026 года ему присвоено воинское звание генерал-майора.

По мнению автора, выбор военнослужащего с опытом службы в Службе государственной охраны и Силах специальных операций свидетельствует о стремлении привлекать на проблемные направления офицеров с практическим опытом.

При этом утверждение о том, что кадровые решения являются подтверждением приверженности принципу меритократии, также является авторской оценкой и не сопровождается в исходном материале официальным комментарием Администрации Президента.

Айдос Мырзахметов приступил к обязанностям министра обороны после освобождения от должности его предшественника Даурена Косанова.