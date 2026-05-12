Половина месячной нормы дождя за сутки выпала в Алматы
Коммунальщики работают в усиленном режиме.
В Алматы зафиксировано значительное количество осадков, передает BAQ.kz.
С 10 мая с 11:00 до 11 мая 20:00 в городе выпало 50,4 мм дождя. Это составляет 51% от среднемесячной нормы мая, которая равна 99 мм.
Городские коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить и оперативно устранять возможные подтопления.
Для ликвидации последствий непогоды дополнительно задействованы силы Службы спасения Алматы. Они используют ассенизаторскую технику и 15 мотопомп. Также привлечены 53 единицы спецтехники и 240 сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям.
В целом для обеспечения нормальной работы городской инфраструктуры мобилизованы 3 080 дорожных рабочих и 1 225 единиц спецтехники. Для оперативного реагирования подготовлено 2 300 мешков с песком.
По прогнозу синоптиков, 12 мая в Алматы ожидаются временами дождь и гроза. С 13 мая осадки прекратятся.
Жителей просят соблюдать осторожность и с пониманием отнестись к работе коммунальных служб.
