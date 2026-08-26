Пожар охватил неонатальное отделение в Пакистане: погибли новорожденные
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В столице Пакистана Исламабаде произошёл пожар в неонатальном отделении больницы.
Где произошёл пожар
По информации Anadolu, возгорание началось около 6:45 утра по местному времени в отделении для новорожденных Пакистанского института медицинских наук.
По предварительной информации, причиной пожара мог стать взрыв компрессора кондиционера.
Сколько детей погибли
В момент происшествия в отделении находились новорожденные. По данным властей, одного младенца удалось спасти, 15 погибли.
Спасательные службы сообщили, что пожар уже потушен. На месте продолжается разбор конструкций и ликвидация последствий происшествия.
Что известно о причинах
Для установления всех обстоятельств пожара создана специальная следственная комиссия.
Расследование должно установить точную причину возгорания и обстоятельства гибели новорожденных.
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