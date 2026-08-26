В столице Пакистана Исламабаде произошёл пожар в неонатальном отделении больницы.

Где произошёл пожар

По информации Anadolu, возгорание началось около 6:45 утра по местному времени в отделении для новорожденных Пакистанского института медицинских наук.

По предварительной информации, причиной пожара мог стать взрыв компрессора кондиционера.

Сколько детей погибли

В момент происшествия в отделении находились новорожденные. По данным властей, одного младенца удалось спасти, 15 погибли.

Спасательные службы сообщили, что пожар уже потушен. На месте продолжается разбор конструкций и ликвидация последствий происшествия.

Что известно о причинах

Для установления всех обстоятельств пожара создана специальная следственная комиссия.

Расследование должно установить точную причину возгорания и обстоятельства гибели новорожденных.