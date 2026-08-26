«Председатель ОСИ не может отвечать за дефекты, заложенные 20 лет назад»: защита Жубаниязовой огласила акт защиты

В районном уголовном суде Астаны сторона защиты Сауле Жубаниязовой огласила акт защиты по делу об обрушении части жилого дома. Адвокаты заявили, что обвинение не устанавливает прямой причинно-следственной связи между действиями подсудимой и трагическими последствиями, а имеющиеся экспертизы указывают на строительные дефекты, возникшие задолго до ее вступления в должность председателя ОСИ.

В начале выступления защита выразила соболезнования семье погибшего фельдшера.

«Наступившие последствия являются трагическими и невосполнимыми. Защита не оспаривает факт трагедии, тяжесть последствий и то, что на дату происшествия Жубаниязова являлась председателем ОСИ. Однако это не означает автоматически виновности. Уголовный закон не устанавливает ответственность по принципу последней должности или последней подписи», – заявил адвокат.

По позиции защиты, для привлечения Жубаниязовой к уголовной ответственности необходимо доказать, какие конкретно обязанности она не выполнила, знала ли она о непосредственной угрозе обрушения, могла ли самостоятельно распознать ее и имела ли реальную возможность принять меры, которые гарантированно предотвратили бы трагедию.

«В материалах обвинения эта цепь не завершена», – заявил защитник.

Защита напомнила, что первоначально расследовалось недоброкачественное строительство

Как было озвучено в суде, первоначально уголовное дело расследовалось по признакам недоброкачественного строительства.

Защита утверждает, что следствием рассматривалась версия о строительных дефектах, допущенных застройщиком ТОО «Гражданстрой» при возведении дома в 2004–2005 годах.

При этом фактические руководители компании к моменту расследования скончались. По словам адвоката, в июле 2026 года следователь выносил постановление о признании одного из них подозреваемым, однако прокурор не согласовал это решение из-за неполноты материалов. Позднее уголовное преследование в этой части было прекращено.

Отдельно защита обратила внимание на бывшего председателя ОСИ Ахметову, которая, как утверждают адвокаты, длительное время проходила по делу в статусе свидетеля, имеющего право на защиту, но подозреваемой признана не была.

По мнению стороны защиты, такой подход требует отдельной оценки суда.

«Жубаниязову долгое время допрашивали как обычного свидетеля»

Адвокаты также вновь заявили о процессуальных нарушениях во время досудебного расследования.

По их словам, вплоть до июля 2026 года Жубаниязову допрашивали в качестве обычного свидетеля, хотя версия о возможном ненадлежащем исполнении ею обязанностей председателя ОСИ, как утверждает защита, появилась в материалах дела значительно раньше.

«Ей не были разъяснены права свидетеля, имеющего право на защиту, включая право отказаться от дачи показаний, пригласить защитника, ознакомиться с постановлением о назначении экспертизы. Это могло повлиять на достоверность полученных показаний и требует отдельной оценки суда», – заявил адвокат.

Эксперты указали на нарушения строительных работ

Основную часть выступления защита посвятила выводам судебно-строительно-технической экспертизы и технического обследования здания.

По словам адвокатов, специалисты пришли к выводу, что разрушительные процессы развивались в течение длительного периода эксплуатации дома, построенного около 20 лет назад.

Среди выявленных дефектов были названы отсутствие предусмотренного армирования кладки, некачественное заполнение швов раствором, нарушение горизонтальности кирпичной кладки, применение боя кирпича, недостаточная прочность раствора и другие нарушения технологии строительства.

Эксперты также зафиксировали значительные трещины, зазоры между слоями многослойной кладки, нарушения в районе верхних этажей здания и следы намокания конструкций.

«Основными причинами появления и развития указанных дефектов эксперты называют грубые нарушения технологии строительных работ при низкой квалификации персонала, некорректную интерпретацию материалов обследования 2017 года и недостаточную проработку проектных решений», – заявил защитник.

При этом, как было озвучено в суде, физический износ здания экспертами оценивался примерно в 21,3%.

Защита считает этот вывод важным, поскольку, по ее мнению, он показывает, что проблема заключалась не в общем износе здания, а в конкретных конструктивных и строительно-монтажных недостатках.

«Председатель ОСИ не может нести ответственность за то, что было заложено за 20 лет до ее вступления в должность», – заявил адвокат.

Опасные дефекты нельзя было определить простым осмотром – защита

В акте защиты также подробно приводятся выводы экспертов о механизме обрушения.

Среди причин назывались неудовлетворительное состояние узлов анкеровки облицовочного слоя, выпадение или разрушение анкерующего кирпича, отслаивание облицовки, а также вертикальные и поперечные трещины.

Адвокаты обратили внимание суда, что для установления этих дефектов специалисты проводили вскрытие конструкций, лабораторные исследования, геодезические измерения и технические расчеты.

По мнению защиты, это ставит под сомнение возможность обнаружения реальной угрозы председателем ОСИ без специальных знаний и оборудования.

Защита настаивает, что суду необходимо установить, могла ли Жубаниязова при обычном визуальном осмотре самостоятельно определить глубину повреждений, состояние строительного раствора, качество армирования и другие скрытые параметры конструкций.

По позиции адвокатов, без ответа на эти вопросы невозможно сделать вывод о том, что подсудимая знала или должна была знать о непосредственной угрозе обрушения и имела возможность его предотвратить.

Оглашение акта защиты в суде продолжается.