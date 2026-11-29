Председатель Верховного суда проголосовал на выборах депутатов маслихатов
29 Ноября 2026, 14:39
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29 Ноября 2026, 14:3929 Ноября 2026, 14:39
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Асламбек Мергалиев проголосовал на избирательном участке №169, расположенном в здании школы Quantum TECH School в Астане.
Председатель Верховного суда вместе с другими жителями столицы принял участие в голосовании на внеочередных выборах депутатов маслихатов и опустил бюллетень в избирательную урну.
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