Асламбек Мергалиев проголосовал на избирательном участке №169, расположенном в здании школы Quantum TECH School в Астане.

Председатель Верховного суда вместе с другими жителями столицы принял участие в голосовании на внеочередных выборах депутатов маслихатов и опустил бюллетень в избирательную урну.