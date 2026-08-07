Представители Народной партии Казахстана встретились с медицинским сообществом Семея

Кандидаты в депутаты Курултая от Народной партии Казахстана провели встречу с представителями медицинского сообщества Семея.

Как отметил председатель Народной партии Казахстана Нурсултан Шоканов, современная система здравоохранения должна быть доступной, качественной и ориентированной прежде всего на человека.

«Врачи должны лечить пациентов, а не тратить время на бесконечное заполнение документов!» — подчеркнул он.

Одной из инициатив партии является создание национальной цифровой системы, которая с использованием искусственного интеллекта позволит контролировать качество оказания медицинских услуг. Кроме того, партия выступает за повышение заработной платы врачам, работающим в сельской местности.

Среди предложений также — внедрение системы целевой подготовки медицинских кадров с учетом долгосрочной потребности регионов в специалистах. Для молодых врачей, только окончивших обучение, предлагается предусмотреть комплекс мер поддержки: подъемные выплаты, служебное жилье, льготную ипотеку и другие социальные гарантии.

Еще одной инициативой Народной партии является создание единого цифрового кабинета пациента. Благодаря ему каждый гражданин сможет получить полный доступ к своей медицинской истории, результатам обследований, назначениям врачей и информации о лечении.

При этом, как подчеркивают в партии, система должна гарантировать надежную защиту персональных данных и прозрачность ведения медицинской документации, исключая возможность необоснованного внесения изменений в медицинские записи. Это, по мнению представителей партии, позволит лучше защищать права пациентов и предотвратить случаи необоснованной постановки на учет или внесения недостоверных сведений. Также Народная партия выступает за полную прозрачность деятельности Фонда социального медицинского страхования.

Отдельное внимание Нурсултан Шоканов уделил развитию паллиативной помощи. По его словам, особый акцент необходимо сделать на поддержке детей с тяжелыми заболеваниями.

«После депутатских инициатив Народной партии в Казахстане был утвержден государственный стандарт оказания паллиативной медицинской помощи детям», — отметил председатель партии.

В завершение встречи представители Народной партии подчеркнули, что продолжат продвигать инициативы, направленные на достойную оплату труда медицинских работников и обеспечение каждого гражданина Казахстана своевременной, качественной и современной медицинской помощью.