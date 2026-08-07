Представители ОСДП оказывают жителям ПСК «Капшагай Алтын Алма» правовую и социальную поддержку

Представители Алматинского областного филиала Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) встретились с жителями потребительского кооператива «Капшагай Алтын Алма». Мероприятие прошло в рамках подготовки к предстоящим выборам.

Во время встречи представители партии рассказали о ключевых положениях своей предвыборной программы и обсудили с жителями наиболее актуальные вопросы, касающиеся повседневной жизни района. Особое внимание было уделено социально-бытовым проблемам и защите прав граждан.

В рамках информационной кампании представители ОСДП также распространили агитационные материалы на улицах и во дворах кооператива, а официальные информационные материалы разместили в местном магазине, чтобы жители могли ознакомиться с программой партии в любое удобное время.

В партии отметили, что уже длительное время оказывают жителям кооператива правовую и социальную поддержку и намерены продолжать работу по защите их интересов.