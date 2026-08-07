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Представители ОСДП оказывают жителям ПСК «Капшагай Алтын Алма» правовую и социальную поддержку

ОСДП провела встречу с жителями ПСК «Капшагай Алтын Алма» в Алматинской области.

7 Августа 2026, 22:13
АВТОР
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Пресс-служба партии 7 Августа 2026, 22:13
7 Августа 2026, 22:13
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Фото: Пресс-служба партии

Представители Алматинского областного филиала Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) встретились с жителями потребительского кооператива «Капшагай Алтын Алма». Мероприятие прошло в рамках подготовки к предстоящим выборам.

Во время встречи представители партии рассказали о ключевых положениях своей предвыборной программы и обсудили с жителями наиболее актуальные вопросы, касающиеся повседневной жизни района. Особое внимание было уделено социально-бытовым проблемам и защите прав граждан.

В рамках информационной кампании представители ОСДП также распространили агитационные материалы на улицах и во дворах кооператива, а официальные информационные материалы разместили в местном магазине, чтобы жители могли ознакомиться с программой партии в любое удобное время.

В партии отметили, что уже длительное время оказывают жителям кооператива правовую и социальную поддержку и намерены продолжать работу по защите их интересов.

«Мы высоко ценим доверие граждан и готовность к прямому, честному разговору. Систематическая работа с проблемами на местах — главный приоритет нашей партии, и мы рассчитываем на уверенную поддержку жителей на предстоящих выборах», — заявили в Алматинском областном филиале ОСДП.

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