В Алматы может появиться региональный офис Конвенции о биоразнообразии

Президент Касым-Жомарт Токаев предложил разместить в Алматы региональный офис Секретариата Конвенции о биологическом разнообразии. Глава государства призвал шире использовать технологии для защиты природы и предложил сделать Международный центр искусственного интеллекта в Астане площадкой для совместных исследований биоразнообразия.

Выступая на Саммите лидеров COP17, Президент отметил, что технологии могут изменить подход к защите природы.

«Сегодня эффективное партнерство должно опираться на цифровые технологии и искусственный интеллект, способные кардинально изменить подходы к мониторингу экосистем, управлению природными ресурсами и прогнозированию экологических угроз», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства напомнил, какое место искусственный интеллект занимает в планах Казахстана.

«В Казахстане развитие искусственного интеллекта и цифровая трансформация признаны в качестве национального приоритета. Мы предлагаем использовать Международный центр искусственного интеллекта в Астане как платформу для совместных научных исследований, анализа данных о биоразнообразии, разработки систем раннего предупреждения и подготовки профильных специалистов», – предложил Президент.

В завершение выступления Касым-Жомарт Токаев предложил открыть в Алматы региональный офис Секретариата Конвенции о биологическом разнообразии.

По словам Президента, такой офис мог бы помогать странам Центральной Азии выполнять Куньминско-Монреальскую глобальную рамочную программу по биоразнообразию, развивать научный обмен и реализовывать совместные природоохранные проекты.

На Саммите лидеров выступили и Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Ирана Масуд Пезешкиан, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Генеральный директор ЮНЕСКО Халед аль-Анани, Президент Занзибара Хусейн Али Мвиньи и другие официальные лица.