Президент прибыл в здание "Европа" для переговоров с лидерами ЕС
Сегодня 2026, 18:12
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Сегодня 2026, 18:12Сегодня 2026, 18:12
152Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в здание "Европа" для переговоров с лидерами Европейского союза.
Президент проведет переговоры на высоком уровне с лидерами Евросоюза.
В штаб-квартире Европейского совета главу государства официально встретили высокопоставленные должностные лица ЕС. В повестке дня – вопросы укрепления политического, торгово-экономического и инвестиционного партнёрства между Казахстаном и Европейским союзом.
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