Президент прибыл в здание "Европа" для переговоров с лидерами ЕС

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в здание "Европа" для переговоров с лидерами Европейского союза.

Президент проведет переговоры на высоком уровне с лидерами Евросоюза.

В штаб-квартире Европейского совета главу государства официально встретили высокопоставленные должностные лица ЕС. В повестке дня – вопросы укрепления политического, торгово-экономического и инвестиционного партнёрства между Казахстаном и Европейским союзом.