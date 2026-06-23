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Президент прибыл в здание "Европа" для переговоров с лидерами ЕС

Сегодня 2026, 18:12
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Акорда Сегодня 2026, 18:12
Сегодня 2026, 18:12
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Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в здание "Европа" для переговоров с лидерами Европейского союза.

Президент проведет переговоры на высоком уровне с лидерами Евросоюза.

В штаб-квартире Европейского совета главу государства официально встретили высокопоставленные должностные лица ЕС. В повестке дня – вопросы укрепления политического, торгово-экономического и инвестиционного партнёрства между Казахстаном и Европейским союзом.

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