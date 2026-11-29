Президент Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах депутатов маслихатов



Глава государства принял участие в голосовании на внеочередных выборах депутатов маслихатов Республики Казахстан на избирательном участке № 520, расположенном во Дворце Независимости.