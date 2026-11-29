Президент проголосовал на выборах депутатов маслихатов
29 Ноября 2026, 14:12
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29 Ноября 2026, 14:1229 Ноября 2026, 14:12
68Фото: Akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах депутатов маслихатов
Глава государства принял участие в голосовании на внеочередных выборах депутатов маслихатов Республики Казахстан на избирательном участке № 520, расположенном во Дворце Независимости.
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