Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что всеобъемлющая реформа Организации Объединённых Наций перестала быть предметом риторики и стала общей стратегической необходимостью, передает BAQ.KZ.

Глава государства обратил внимание на то, что потенциал ООН всё больше ограничивается на фоне нарастающей геополитической поляризации и снижения уровня доверия между ведущими мировыми державами.

"В этих условиях всеобъемлющая реформа ООН становится не риторическим вопросом, а общим приоритетом и стратегической необходимостью", — подчеркнул Президент.

По его словам, любые значимые преобразования должны начинаться с безусловного соблюдения Устава ООН. Касым-Жомарт Токаев отметил, что принципы суверенитета, территориальной целостности и мирного урегулирования споров должны оставаться незыблемыми, однако отдельные положения Устава уже не соответствуют реалиям XXI века.

"Мир изменился, а Устав не поспевает за этими изменениями. Настало время для ответственного диалога о том, как обеспечить его надёжность и актуальность в будущем", — заявил Президент, указав в том числе на несправедливость отдельных норм по отношению к Японии и другим государствам, оказывающим значительную поддержку Организации.

Особое внимание Глава государства уделил необходимости реформы Совета Безопасности ООН, назвав её крайне важной и безотлагательной задачей. Он призвал расширить участие в СБ ООН ответственных средних держав, представляющих Азию, Африку и Латинскую Америку.

"Голоса ответственных средних держав должны звучать более весомо в Совете Безопасности. Они способны выступать конструктивными посредниками и способствовать продвижению решений в условиях противоречий между крупными игроками. Именно в этой роли Казахстан видит свою внешнеполитическую миссию", — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что Казахстан проводит принципиальную, сбалансированную и многовекторную дипломатию, неизменно придерживаясь Устава ООН и отстаивая национальные интересы как развивающаяся средняя держава.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность бывшему министру иностранных дел Японии Ёрико Кавагучи, напомнив, что именно она стала инициатором формата саммита "Центральная Азия – Япония" и внесла значительный вклад в развитие двусторонних отношений.