Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета по науке и технологиям подчеркнул, что цифровизация и внедрение искусственного интеллекта станут основой устойчивого развития страны, передает BAQ.KZ.

По его словам, сквозной темой последнего Послания стала всесторонняя модернизация экономики через цифровые технологии. Глава государства отметил, что это касается и науки, и атомной отрасли, где цифровые решения позволяют эффективно управлять жизненным циклом объектов, сокращать издержки и повышать безопасность.

"Тотальная цифровизация позволит значительно улучшить качество жизни граждан, создать прочную основу для устойчивого научно-технологического прогресса Казахстана. У меня нет сомнений в правильности данного стратегического курса. Если мы отстанем от мирового прогресса, то рискуем оказаться уязвимыми и зависимыми от внешних сил", – заявил Президент.

Токаев привел пример Китая, который сумел извлечь уроки из прошлого и сделал ставку на науку и высокие технологии, что позволило стране стать мировым лидером. По его словам, Казахстан также должен реализовать масштабную цифровизацию, чтобы занять достойное место среди передовых государств.